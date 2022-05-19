女星唐玲吸菸罹癌成高危險群 直播曝擺脫27年菸癮關鍵

女星唐玲2019年被診斷出胃癌，經歷手術及8次化療，近期健檢又發現卵巢一側異常腫大，醫師建議拆除子宮及卵巢，經檢驗結果發現是胃癌轉移卵巢，已是癌症末期，擔心自己只能活3到6個月。唐玲也自揭年輕時菸癮很大，在上帝的感召及醫師勸戒下，終於戒除27年的菸癮。

唐玲今合體董氏基金會開直播，與義工前輩陳淑麗及義工媽媽們，到基金會擔任包裝女工，協助「2022戒菸就贏比賽」包裝寄發參賽紀念品-戒菸就贏口罩及鼓勵信給報名戒菸者。身為過來人，唐玲深知戒菸困難，呼籲吸菸者應「為健康及早設停損點」，盡快戒菸。

繼確診胃癌，挺過手術及化療，原已恢復良好，不料半年前例行電腦斷層檢查，又發現單側卵巢腫大，只得再次手術切除卵巢跟子宮。唐玲說，沒人希望因為生病而獲得關注，但我不想白白受苦，「罹癌不是偶然，吸菸是最大因素」，坦言自己太慢戒菸。

唐玲表示，其實自己算重症高危險群，因為罹癌、且只打了2劑疫苗，過去還抽過菸，如果確診很容易變重症，出門都要特別小心，現在要與病毒共存，自己也不可能一直躲在家，每次出門對她都是選擇，今天出門與大家共襄盛舉，因為是有意義的事。

唐玲日前在臉書寫道「自己是私生女、爸爸外遇劈腿家暴、她曾經抽菸抽很大、她是癌症第四期患者」等，甚至被親友認為是「減分」。陳淑麗表示，唐玲的經歷與勇敢的呼籲，才是對癌症病人、被菸癮所困者、曾被家暴或遺棄者最大的安慰與鼓勵。

唐玲說，醜事得到大家關注並非我的本意，但得到許多迴響，可見有很多人正在黑暗中掙扎，像是被欺負不敢講、得癌症被說是報應等，這會讓我們不敢說出口，怕被貼標籤或讓人困擾，其實我們很需要別人幫助，我把黑暗面攤在陽光下，不怕丟臉或嘲笑，有出口釋放能彼此安慰。

因先前公布癌症轉移，唐玲收到許多朋友關心，甚至以為「已經住安寧病房了」。唐玲說，自己也跟醫師討論，癌症第4期是否所剩時間不到1年，醫師說「living in dying」，她解讀成「活在死去當中」，因為不知何時會死，計畫往往趕不上變化，且大家都一樣。

2014年唐玲下定決心求助戒菸門診，原本擔心戒菸會胖10公斤，但經過醫師鼓勵及幫助，她順利戒菸，且一樣維持窈窕身材。唐玲表示，用抽菸排解壓力是沒用的，都是香菸的謊言，只會殘害身體，自己很後悔當時抽菸，鼓勵大家不管抽多久、上癮多嚴重，決心戒菸就有希望。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，即日起政府開放「使用戒菸服務免收藥品部分負擔」，建議民眾先下載「戒菸就贏APP」，查詢就近的合約醫事機構，再帶著健保卡前往，即可接受戒菸服務。

每年有超過8百萬人死於菸害，吸菸已被許多研究證實是罹患心血管疾病、糖尿病等慢性病重要危險因子。國際研究顯示，吸菸者因感染新冠肺炎而罹患重症及死亡風險，比非吸菸者高出40至50%。今年WHO也呼籲「給吸菸者再一個戒菸理由：戒菸對健康和環境均有助益」。

全國有近3500家戒菸服務合約醫事機構，包括醫院、診所、牙科診所、衛生所及藥局，今年5月15日起，接受戒菸服務可免除戒菸輔助用藥部分負擔；民眾亦可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，有專人諮詢服務；或使用Line通訊軟體的戒菸諮詢服務（ID：tsh0800636363）。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康