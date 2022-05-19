音樂家陳瑞斌月底推線上演奏 跨世代共譜維也納之聲

旅歐音樂家陳瑞斌( Rueibin Chen )五月底將推出線上演奏節目，線上播放他與兩位同在奧地利學習音樂的王彥、張竣瑜合作的「維也納之聲」，深具世代傳承意義。

此一線上演奏將帶來著名的帕海貝爾「卡農」、舒曼「夢幻曲」、柴可夫斯基「一個偉大藝術家的回憶」鋼琴三重奏，裡頭由三位演奏家的親自解說，包括台灣及華人地區與奧地利的學習過程比較，以及如何在現場一次完成演奏錄影音。錄音地點是去年年底剛落成的維也納音樂大學總部音樂廳。

陳瑞斌表示，他從小就在奧地利念書，這次能夠跟奧地利兩位傑出的小提琴家王彥及大提琴家張竣瑜合作，深具世代傳承的意義，也帶來於維也納學習的「維也納之聲」。疫情期間，相信可以帶給世界很多觀賞的愛樂者們不一樣的感受。