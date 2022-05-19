快訊

花蓮玉里療養院爆群聚 王必勝：300多人感染、1人重症

疫情海嘯將襲擊中南部 能從北部痛苦中學到教訓？

政治因素下的南加槍擊案：為什麼是台灣長老基督教會？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委酸交通亂象讓世界看見台灣 王國材允諾改善

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
立委葉毓蘭質詢時說，台灣新生人口逐年減少，因車禍傷亡的年少人口卻逐年增加，交通部要設法改善。圖為車禍示意圖。報系資料照
立委葉毓蘭質詢時說，台灣新生人口逐年減少，因車禍傷亡的年少人口卻逐年增加，交通部要設法改善。圖為車禍示意圖。報系資料照

台灣交通亂象備受關注，日前高雄一名波蘭籍記者抱怨機車騎上人行道、日台交流協會提醒台灣交通習性易造成事故、菲律賓自行車選手來台參賽卻魂斷異鄉等，國民黨立委葉毓蘭今日在交通委員會質詢時說，交通部一定要想辦法改善交通事故，不然就會因交通亂象讓世界看見台灣。

葉毓蘭說，我國自2020年起連續兩年兒少人口負成長，但近四年兒少因交通事故死亡的件數不減反增，2021年整體傷亡比率成長千分之7，是OECD的後段國家；若以分齡計算，有超過5成以上的傷亡者都是15-17歲的人，許多未成年者傷亡都是因為無照騎車所致。

交通部長王國材說，兒少車禍傷亡議題受到靖娟基金會很重視，也跟交通部有頻繁聯繫，兒童因車禍受傷很多都是被父母載而受傷，交通部近年推動嬰幼兒搭乘汽車安全座椅要「反著坐」；至於15-17歲傷亡者佔很高比例，則可能是無照駕駛所致，會在執法上加強，這些都是未來要改善的。

葉毓蘭也說，協請警方強力執法只是治標，交通部要設法改善客運公司經營困境，增強偏鄉大眾運輸使用，才能減少無照駕駛，另外交通部也要從要從教育、考照制度上來改善，而且現在許多人都改騎電動自行車，交通部要加強列入管理。

延伸閱讀

台鐵與工會協商未解 王國材鬆口「這一項」最沒問題

台鐵工會端午不加班？ 王國材：持續溝通

不再紓困 王國材：已爭取經費要做客運、觀光業振興

交部與工會跨夜協商仍未達共識 王國材：朝好的方向走

相關新聞

配合民法修正！18到20歲同婚 不用再經法定代理人同意

立法院2020年三讀通過「民法」部分條文修正草案，將規定成年年齡下修至18歲，行政院會今天通過法務部「司法院釋字第七四八...

愛穿名牌上班 研究：自私者的符號

社會經濟地位構成一個人的身分，這種外衣可透過塑造，讓自己看起來更有能力、更成功，因為看起來高人一等，所以人們對追求富裕的假象樂此不疲。但表現富裕在職場不見得有利，發表於《人格與社會心理學》期刊研究發現，如果要找團隊成員，人們不喜歡炫耀社會地位的人，認為那些人更關心自己的利益。

疫情下民眾心態你中了幾個？ 教授籲別當「社會巨嬰」

台灣確診昨突破8萬人，中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，如他說如果上周沒達到6萬5000的案例，下周（也就是本...

新北推5條遊程路線 搭乘捷運遊古蹟

受疫情影響，國人仍無法出國旅遊。新北市觀光旅遊局精選5條捷運遊程，搭乘舒適便利的捷運就能抵達城市裡的小秘境，走向古蹟，來...

取材台灣傳統澡堂 Aesop信義誠品新店暖色寧靜感登場

每回新店開幕，總會對當地傳統致敬的Aesop，在誠品信義店中，Aesop的新店再度登場，靈感來自台灣傳統澡堂與居家浴室，...

音樂家陳瑞斌月底推線上演奏 跨世代共譜維也納之聲

旅歐音樂家陳瑞斌( Rueibin Chen )五月底將推出線上演奏節目，線上播放他與兩位同在奧地利學習音樂的王彥、張竣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。