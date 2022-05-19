立委酸交通亂象讓世界看見台灣 王國材允諾改善

台灣交通亂象備受關注，日前高雄一名波蘭籍記者抱怨機車騎上人行道、日台交流協會提醒台灣交通習性易造成事故、菲律賓自行車選手來台參賽卻魂斷異鄉等，國民黨立委葉毓蘭今日在交通委員會質詢時說，交通部一定要想辦法改善交通事故，不然就會因交通亂象讓世界看見台灣。

葉毓蘭說，我國自2020年起連續兩年兒少人口負成長，但近四年兒少因交通事故死亡的件數不減反增，2021年整體傷亡比率成長千分之7，是OECD的後段國家；若以分齡計算，有超過5成以上的傷亡者都是15-17歲的人，許多未成年者傷亡都是因為無照騎車所致。

交通部長王國材說，兒少車禍傷亡議題受到靖娟基金會很重視，也跟交通部有頻繁聯繫，兒童因車禍受傷很多都是被父母載而受傷，交通部近年推動嬰幼兒搭乘汽車安全座椅要「反著坐」；至於15-17歲傷亡者佔很高比例，則可能是無照駕駛所致，會在執法上加強，這些都是未來要改善的。

葉毓蘭也說，協請警方強力執法只是治標，交通部要設法改善客運公司經營困境，增強偏鄉大眾運輸使用，才能減少無照駕駛，另外交通部也要從要從教育、考照制度上來改善，而且現在許多人都改騎電動自行車，交通部要加強列入管理。