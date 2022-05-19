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連續14年出生數遞減 國民黨：民進黨執政 少子化保證

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨上午舉行記者會討論疫情早成少子化之解方。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行記者會討論疫情早成少子化之解方。記者劉宛琳／攝影

針對疫情讓少子化更惡化，國民黨今舉行記者會提出三點呼籲：一，提高兒童重症醫療的健保給付；二，疫情期間上調生育津貼，將育嬰留職停薪津貼期間延長至一年；三，由政府承擔生育子女的疫情風險，家長照顧假應比照育嬰假領八成薪，並為所有兒童投保「疫苗險」。

國民黨文傳會副主委何志勇指出，民進黨執政14個年度，「每一年」出生人數都遞減。前總統陳水扁卸任的2008年出生數是19.9萬人，前總統馬英九卸任的2016年成長到20.8萬，然後就每況越下，一年不如一年。2020年跌至16.5萬，2021年更因為疫情下滑至15.4萬人。

何志勇說，今年前4個月出生數是4萬6764人，推估全年僅約14萬0292人，又跌破下限。如果以2016年的出生人數當標準，蔡總統執政6年，等同已經讓台灣出生人數減少23萬人，相當於新竹市東區的人口。

國民黨副發言人周羿希表示，雖然行政院長蘇貞昌說去年是「11年來經濟成長率最旺」的一年，但卻是年輕夫妻對未來最悲觀、最不敢生育的一年。疫情下外銷、航運業表現亮眼，但是內需、服務、觀光卻是度了整整兩個「小年」，相關產業的勞工當然不敢生。

桃園市議員朱珍瑤指出，最近發生許多兒童醫療資源不足的情形，衛福部才緊急推出「兒童綠色通道」，根本是「落後部署」。兒童重症醫療人力不足，誰還敢在疫情下生育？她呼籲政府提高健保給付，改善結構性因素，否則長期少子化惡性循環將更嚴重，也對不起下一代。

國民健康政策與法律學會理事長杜家駒律師以國軍桃園總醫院新竹分院為例，抨擊「綠色通道」為何只有「每周五早上」，難道小朋友星期六發燒，要等到下週五才能看病？ 他質疑，根據「傳染病防治法」，政府可以徵用醫療機構，為孩子提供最完善的醫療保障，政府有沒有做到呢？

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