疫情升溫 阿里山林鐵21日起停駛部分班次

疫情升溫，遊客搭乘意願降低，阿里山林業鐵路5月21日起，每周六日嘉義至北門車站區間「檜來嘉驛」列車，及嘉義至奮起湖車站區間不對號「中興號」列車，停駛至6月底。

另，阿里山林鐵每季規劃不同遊程主題列車，結合車站及周邊社區、景點特色，停靠不同車站，讓遊客可以深入了解、體驗阿里山林鐵及在地社區，因為全程導覽解說且安排餐食，為避免染疫風險，6月1、15、29日3梯次主題列車，亦停駛至6月底。