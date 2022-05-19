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移工留才方案語文測驗爆滿 藍委：考43年才能消化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「移工留才久用方案」實施。本報資料照片
「移工留才久用方案」實施。本報資料照片

「移工留才久用」方案已於4月30日上路，只要符合年資、薪資與技術條件的移工，雇主就可為他申請轉換程中階技術人力，其中，中階機構看護工與家庭看護工應具備華語文能力測驗口語能力「基礎級」證明，但國民黨立委張育美今指出，每年測驗名額才2000人，名額不足導致考試爆滿，若推算8萬名移工預計留台，需要長達43年，考試才消化得完。

因應移工留才久用方案實施，華語文能力測驗口語能力測驗報考名額爆滿，目前五月與六月場次名額各200名，報名皆已額滿，預計7月再加開兩場次，總計名額1000人，11月也還有一場。

勞動部長許銘春表示，目前在台年資滿6年的移工約20萬人，推估將以移工留才久用方案留台約8萬人。但張育美說，看護工必須通過語言能力測驗、20小時教育訓練，才具備申請資格，但即便語言測驗的名額日前已經從200人提高至2000人，但據她推算，8萬名移工要考43年才消化得完。

國民黨立委林為洲也說，近來接到不少陳情反映華語文能力測驗網路報名都報不進去。

許銘春說，檢定機制會隨時滾動檢討，先前已協調教育部將加開場次，日後也會再跟教育部、衛福部等跨部會溝通，假設報名人數大增，一定會加開場次，讓中階技術的優秀人力一定留得下來。

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