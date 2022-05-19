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中小企業碳盤查怎麼做？環保署今公布作業指引

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署今天公布碳盤查指引。本報資料照片
環保署今天公布碳盤查指引。本報資料照片

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀。圖/環保署提供
環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀。圖/環保署提供
淨零碳排成企業顯學，環保署今天公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，協助企業進行盤查。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，減碳最重要的工作，是計算自身的碳排放，也就是碳盤查，企業進行碳盤查，會依企業目的，相關的規範與程序不同，因此環保署彙整，推出溫室氣體排放量作業指引。

她表示，不論企業是要符合怎樣的目的，中小企業都可以從指引中，了解應該準備哪些資料，做那些程序，後續是否需要經過查證，指引上都有詳細介紹與說明。

蔡玲儀說，鼓勵中小企業，不要認為盤查是困難的事，參考這份指引，就能開始動手做，環保署近期開始針對製造業，或很多用電比較高的商辦、連鎖超商、服務業等，跟地方政府合作進襲輔導，目的是要讓企業了解自己的碳排放，達到減碳工作。

她說，指引會放在環保署的網站，方便各界使用，若有疑問，都歡迎跟環保署聯繫，建議每年做一次盤查，依照前一年度的用電用油資料每年固定盤查，可以知道自己碳排情形，搭配自身的減量計畫，這樣可以了解減量計畫的成效並改善。

這份指引內容包括，何謂盤查、為什麼要盤查、誰需要盤查以及盤查有哪些規範、盤查作業基本程序、盤查結果哪些要查證、登錄或揭露；此外，開始盤查後，使用者依照各自盤查需求，開始進行盤查；同時，以中小企業為主，介紹盤查範圍邊界設定、有哪些排放源範疇、 如何使用環保署或經濟部網站建置的排放量計算工具等等。

環保署事業事業溫室氣體溫室氣體排放量資訊排放量資訊平台平台(https://ghgregistry.epa.gov.tw/)。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀。圖/環保署提供
環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀。圖/環保署提供

環保署 碳排放

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