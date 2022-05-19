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網傳中醫本草飲配方 花蓮慈濟醫院：假訊息

中央社／ 花蓮縣19日電

本土COVID-19確診數不斷上升，各種治療方法也在網路社群中傳播，其中署名花蓮慈濟醫院中醫部副院長何宗融的本草飲配方，慈濟醫院澄清，網路流傳圖片並非慈濟醫院所發布。

網路流傳慈濟醫院防疫茶配方從去年5月就出現，今年更加碼清冠一號配方，以及花蓮慈濟醫院醫學博士許瑞云「自我檢測方法」的語音檔案等，皆為假訊息。

花蓮慈濟醫院表示，早在去年5月中醫部就已發布聲明澄清指出，網路所傳的是「淨心清肺茶」，是花蓮慈院中醫團隊在2020年初，依據傳統中醫辨證論治訂下的日常保健茶飲，具有提升抵抗力的效果，而預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最好的方式就是戴口罩、正確洗手、保持社交安全距離。

花蓮慈濟醫院指出，儘管新的突變病毒感染患者大部分都是輕症或無症狀，但國際研究發現「二次感染」及「長期後遺症」，也就是「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID）將成為未來嚴重的疫情問題。

自2020年研發出應用中草藥的「淨斯本草飲」，在臨床試驗上證實能抑制發炎指數具有良好的輔助效果，同時於多靶點對抗「新冠病毒」及抗老化、減緩巴金森氏症、調控血糖、抑制抗藥性癌細胞等方面，已發表於國際知名期刊，近期研發團隊針對「長新冠後遺症」、併發症及兒童多系統發炎症候群進行更深入的探討。

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