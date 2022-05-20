經典零食傳承30年　孔雀香酥脆「櫻花蝦口味」誕生

老品牌新口味 櫻花蝦香酥脆誕生

▲在市場屹立不搖的孔雀香酥脆，近年推出新品「櫻花蝦口味」，延續老品牌創新的精神。 圖／乖乖股份有限公司提供

台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，多年來，有許多歷久不衰的經典好滋味依舊在市場上持續熱賣，更是許多民眾的童年回憶。其中「乖乖」出品的「孔雀系列商品」，如孔雀捲心餅、孔雀餅乾等，都是在市場上超過30年熱銷，歷久不衰的產品，年齡層涵蓋老中青三代。而老品牌「孔雀香酥脆」，多年來僅靠一種「香魚口味」在市場上屹立不搖，今年這個品項有了新生命誕生，推出全新「櫻花蝦口味」，特選國寶級的東港櫻花蝦，為國民零食增添新軍。

櫻花蝦產地全世界只有日本、台灣東港、和宜蘭龜山島海域，是相當珍貴的漁產，早年台灣稱作「花殼仔」，當時被當成下雜魚打碎作成飼料，直到1991年被學界證實與日本靜岡外海的珍貴「櫻花蝦」為同屬同種，瞬間一炮而紅，開啟了櫻花蝦的知名度，自此長年外銷日本。

櫻花蝦營養價值極高，且具有特別適合人體吸收的鈣質，被日本人視為珍饈與補品。台灣的櫻花蝦主要產地除了東港外，還有宜蘭；而東港年產量約7、800噸，宜蘭年產量約300噸；東港是冬季捕撈，宜蘭則是春、夏季捕撈，並採取間歇性休漁。兩地產季錯開，但價格東港的櫻花蝦高於宜蘭價格約1倍之多。

乖乖公司為了滿足消費者的味蕾，經過多次實驗及調整，「櫻花蝦口味」應允而生。孔雀香酥脆「櫻花蝦口味」延用原有特殊香魚造型，結合櫻花蝦特有的鮮甜味道，大大滿足口腹之慾，不論是下午茶或是休閒時刻，都非常適合品嘗。考慮到消費者對於健康的需求，「孔雀香酥脆」以非油炸方式處理，加上乖乖堅持給消費者好品質，維持一貫香酥脆口感並保留櫻花蝦原有風味，讓味蕾充滿櫻花蝦的香味。

▲「櫻花蝦口味」延用孔雀香酥脆原有特殊香魚造型，再加上櫻花蝦鮮甜味道，滿足口腹之慾，不論是下午茶或是其他時間，都非常適合品嘗。 圖／乖乖股份有限公司提供

隨著時代的演進，老品牌更需創新，從「香魚口味」到「櫻花蝦口味」時隔30年之久，再創造出經典中的經典，不論是喜愛孔雀香酥脆的忠實消費者，亦或是偏愛嚐鮮對任何事物充滿好奇心的顧客，不妨試試乖乖公司的「孔雀香酥脆櫻花蝦口味」，感受老品牌新出品的好滋味。

乖乖選用在地食材東港櫻花蝦作為原料，跟孔雀香酥脆一起永續在地漁業美好，2022年5月「孔雀香酥脆櫻花蝦口味」新鮮上市，在全聯、全家便利商店、OK便利商店、家樂福、大潤發、愛買都能買到，快來一起享受，這美味又兼具價值孔雀香酥脆櫻花蝦口味吧！