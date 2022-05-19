心臟病占國人死因第二名 豐醫引進新利器影像系統

台中林男上樓梯、騎單車時會出現胸悶情形，近期越發嚴重，到豐原醫院心臟科就診，經查為「不穩定狹心症」，安排心導管檢查並手術治療；治療時以「3D冠狀動脈光學同調斷層掃描影像系統」輔助確認病灶，術後住院1天即出院，恢復良好。

台中林姓男子(59歲)兩個月來，上樓梯、騎單車時皆會出現胸悶情形，近期卻愈發嚴重，才到豐原醫院心臟科就醫；醫師安排了運動心電圖檢查，發現為「不穩定狹心症」。

豐原醫院安排林男住院，接受心導管檢查與治療，術中用3D冠狀動脈光學同調斷層掃描影像系統」輔助確認病灶，術後住院1天後即順利出院，定期回到門診追蹤，恢復狀抗良好。

衛生福利部豐原醫院心臟科醫師張偉俊表示，多年來，心臟疾病一直是國人十大死因的第2名，心導管檢查與手術，對於冠狀動脈性疾病、心肌梗塞、不穩定型心絞痛、致命性心律不整等的治療，一直有其不可取代的角色。

但心導管所使用的冠狀動脈攝影，礙於解析度的限制，對於狹窄段落、支架置放的大小、位置長度等，仍有許多不足。豐原醫院引進最新型的「3D冠狀動脈光學同調斷層掃描影像系統」，結合原有的冠狀動脈攝影，讓心臟科醫師於手術前、中、後都有清晰的3D血管影像。