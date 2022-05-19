4月疫情爆發 台北慈濟接生7名確診產婦、全數平安自然產

國內疫情嚴峻，孕婦若確診就會更加焦慮，台北慈濟醫院婦產部產科主任張銀洸表示，今年4月疫情爆發至今，一共替7名確診孕婦接生，其中2位為本院產檢的病人，5位為外院轉入，由於皆為輕症患者，在醫療團隊的照護下，全數平安自然產，且新生兒經24小時和48小時採檢，皆為陰性。

院方指出，一位27歲的林小姐打過三劑疫苗，在第三胎懷孕近39周時確診新冠肺炎，在衛生單位的安排下住進台北慈濟醫院專責病房，一周後，出現產兆，轉入產房待產，在自然順產的情況下，寶寶平安誕生。

張銀洸指出，在去年疫情爆發時，醫院就已經收治5名確診孕婦，其中3名為重症患者，考量病情分別給氧氣、插管並以剖腹方式生產。今年因多數孕婦已接種疫苗的緣故，醫院收治的產婦，症狀多為流鼻水、咳嗽、頭痛為主，均未使用抗病毒藥物治療。

由於不是每家醫療院所都願意替確診者接生，所以許多孕婦在被轉院時沒有產檢病歷。張銀洸說，產科醫師會透過照超音波了解寶寶的大小和胎位，並替孕婦綁上胎心音監測器，監測子宮收縮狀況和胎兒心跳情形，藉此評估胎兒健康。

生產前，婦產科會先照會兒科醫師，在孕婦出現產兆轉至產房後，產科與兒科的醫護人員便會換上全套個人防護裝備接生，寶寶出生後，兒科接手照護，產婦則是會留產房觀察兩個小時，確定生命徵象穩定，沒有產後出血的疑慮時，再轉回專責病房休息。

張銀洸除鼓勵孕婦接種疫苗，懷孕滿28周的確診孕婦可在家自行監測胎動：「每三個小時要感覺到寶寶在動，吃完午餐、晚餐的兩個小時內，胎動也要超過10次，要是超過三個小時都沒動靜，可以先吃些東西或喝點含糖飲料，要是持續沒有動靜，就代表胎動明顯減少，胎兒活力減弱，要就近就醫。」