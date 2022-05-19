高鐵攜手工研院開發「轉向架走行測試設備」還要拚外銷

台灣高鐵公司攜手工業技術研究院，歷時3年完成「轉向架走行測試設備」（Bogie Running Tester, BRT）之自主開發及生產製造，該設備國產化比例高達99.66%，且通過嚴格的歐盟「產品安全認證」（Conformite Europeenne, CE），未來將以台灣高鐵的使用實績，結合工研院之技術後盾，共同行銷國際。

台灣高鐵說，轉向架（Bogie）是高鐵列車的重要設備，直接承載車體重量、引導列車沿軌道運行並可減緩列車行駛時造成之震動；BRT用途即在當高鐵列車完成「轉向架檢修」（Bogie Inspection, BI）及「全面性檢修（大修）」（General Inspection, GI）作業後，可先在維修廠房內以BRT模擬轉向架在時速300公里情境下之運轉狀況，測試並確認維修品質及安全性。取代過往列車在「廠內低速測試」的做法，更能精進正線高速測試的安全，亦可及早發現異常樣態、進行分析與預防措施，提升旅客搭乘的舒適度與安全性。

工研院說，這次與台灣高鐵合作開發出全台第一座BRT有三個指標性意義：首先，證明我國具備軌道產業技術自主化能力；第二，展現智慧化國產維修設備整合能力；第三、建立本土軌道產業鏈，透過機電、機構技術、系統整合技術開發，鏈結國內零組件廠商，未來將與台灣高鐵持續深化合作，帶動鐵道技術及關聯產業發展，進而爭取東南亞等地的海外市場商機。

台灣高鐵也說，BRT測試平台為國內軌道業界之創舉，不僅結合東元電機、台達電子、忠建機械等在地優秀廠商之技術能量，更具備應用彈性高、容易維護、具可擴充性及電能回生等功能與優勢，未來可望廣泛應用在其它軌道運具之維修測試上；相關技術已由工研院提出專利申請，未來將由工研院與高鐵公司共同持有50%專利權。

台灣高鐵也說，自2017年明確訂定「維修物料本土化」5年倍增之政策目標，規劃將採購本土維修物料占比，自當時的15%逐年提升，預計2022年底可達30%，目前已提前達標，該數據預估至今年底更將達36.2%，目前與127家國內廠商合作，成功開發出1207件高鐵維修物料。