老翁腹股溝腫脹近30公分 檢查發現惡性脂肪肉瘤

68歲劉姓老翁近日因腹部疼痛就醫，電腦斷層檢查發現他腹股溝處有個27公分大的腫瘤，手術切除後病理切片，證實為惡性脂肪肉瘤，也是罕見的癌症，所幸腫瘤並未轉移，且病患術後恢復良好，持續門診追蹤。

苗栗市大千綜合醫院泌尿科醫師李承哲表示，脂肪肉瘤常發生於四肢及後腹腔內，是深層軟組織異常且具有侵犯性的惡性腫瘤，為罕見的癌症疾病。

李承哲說，出現在四肢的脂肪肉瘤多是腫大硬塊，會有疼痛或麻的感覺；但如果長在後腹腔內，因不易發現，通常等到腫瘤較大並壓迫到鄰近器官，開始出現腹痛、惡心、排便困難等問題時才會被發現。

他指出，脂肪肉瘤如果沒有侵犯到淋巴或轉移，治療後5年存活率可達90%以上，但發現時已侵犯到淋巴或轉移，5年存活率下降到10至20%，所以早期發現與治療是對抗脂肪肉瘤的首要關鍵。

治療主要方式為手術切除，並視情況決定是否搭配放射線治療或化學治療，然而脂肪肉瘤復發率較高，因此治療後定期追蹤非常重要。