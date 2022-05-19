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疫情下民眾心態你中了幾個？ 教授籲別當「社會巨嬰」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
招名威呼籲民眾別當社會巨嬰，拖垮醫療量能。圖／翻攝自招名威臉書
招名威呼籲民眾別當社會巨嬰，拖垮醫療量能。圖／翻攝自招名威臉書

台灣確診昨突破8萬人，中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，如他說如果上周沒達到6萬5000的案例，下周（也就是本周）將會是疫情的高原期，不過已突破8萬，居隔天數也減少，民眾一步步習慣共存，但千萬要有判斷意識，別沒事就跑急診當「社會巨嬰」。

確診個案日日攀升，招名威指出，明天只會更多確診數，也開始減少居隔天數，一步步的習慣共存，但是不表示可以輕視，防疫生活須照常，勤洗手，隨身攜帶酒精，回家立刻換下衣物，這些都是生活必要的行為。

招名威表示，資訊不足，無端起哄與抹黑事實、搶快篩卻不是真的要用、無論無症或輕症都擠爆各醫院、每天只在意中重症數及死亡數及自己嚇自己的焦慮感，這5點是常見的民眾心態；流感的死亡率約1至2%，而Omicron在香港的死亡率是0.75%、紐西蘭0.08%、新加坡是0.05%，台灣有可能低於0.03%，這樣大家還是認為台灣很不ＯＫ嗎？

「不要當社會巨嬰」招名威強調，要有判斷意識，面對疫情不是眼不見為淨，更不是啥事都要找急診，醫療量能真的有限，照顧好身體是對自己負責任的行為，真的有很不舒服的情形，是可以尋求醫療協助的，但是請不要過度放大。

招名威 疫情

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