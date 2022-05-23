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確診怎麼辦？30項重點物資先備好 緊急時刻不慌張

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

疫情不斷升溫，許多家庭都傳出有親友確診的消息，若自己也確診需要進行居家照護及隔離怎麼辦？別擔心，先把以下30項重點物資準備好，在面對緊急時刻才不慌張。

電子用品

手機、電話、電腦、網路視訊設備等，當然相關的充電線也別忘了帶。

為方便聯繫、居家上課、上班所需，以及「5/12起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間民眾快篩陽即確診」政策上路，通報及看診皆為線上進行，因此電子用品一定要先準備好。

圖片來源／疾管署
圖片來源／疾管署

圖片來源／疾管署
圖片來源／疾管署

身分證件不可少

健保卡、身分證。許多時機都會用上，包括「三種人快篩陽即確診」政策，在預約視訊診療評估時，就必須將快篩結果及健保卡放在一起拍照上傳。

若不是居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性這三類的民眾，在部分縣市設立的特殊「防疫急門診」，例如台北市近期開放的「木柵機廠防疫急門診」，就需要使用到雙證件。

日常用品

換洗衣物、個人清潔用品、衛生紙、濕紙巾等，女性也別忘了另準備生理用品

醫療用品

口罩、體溫計、血氧機、快篩試劑等。

飲食安排

除了可以先備妥乾糧、足夠的飲用水，也可以事前採買些耐久放的食品，如主食如米和麵條之外，還可準備冷凍四色蔬菜、雞蛋及罐頭等。

若家有嬰幼兒，準備好寶寶所需的配方奶，以及可即拆加熱的副食品，也能幫助家長在這段期間更輕鬆。

此外，有許多確診後康復的民眾分享，隔離期間「喉嚨痛到像被刀割」，難以進食，對此有營養師建議可以準備「冰食」如冰淇淋、奶昔或是泡冷的高蛋白營養奶粉，來補充蛋白質及熱量。

新北市政府製圖提醒民眾若確診可提前準備的物資。（圖片來源／新北市政府）
新北市政府製圖提醒民眾若確診可提前準備的物資。（圖片來源／新北市政府）

常備藥品

不論是大人或小孩的常用藥品、退燒、止咳、止痛等藥物，都須先準備好以防不時之需。

此外，有確診後康復的藥師分享，要是當時隔離有準備「喉糖」就太好了，這是因為確診後嚴重咳嗽，在下一次吃藥的空檔時間，除了喝熱水，喉糖也能幫助緩解咳嗽。

清潔用具

清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋等，也都是必需品。

休閒娛樂​

依照個人興趣愛好，例如準備吉他、電鋼琴、美術用品等可以打發時間的用品，也有網友分享其實只要一台電腦或手機來追劇、聽音樂、玩遊戲就夠了。

若是親子同時確診，家長也別忘了替孩子準備好喜歡的玩具、故事書、健康零食等，一起加油度過這段非常時期。

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居家隔離 快篩試劑 健保卡 新冠肺炎 COVID-19

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