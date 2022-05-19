求公司化共識 台鐵勞資協商9小時 勞長：好的開始

交通部與台鐵工會昨就台鐵公司化議題進行勞資協商會議，與會者包括交通部與勞動部次長、台鐵局長、台灣鐵路工會代表，雙方從下午三點討論至今天凌晨，近9個小時才散會。勞動部部長許銘春今受訪表示，昨天雙方就安全、未來子法協商、公司資產配置與員工權益四大議題有充分討論，這是一個好的開始。

許銘春今赴立法院衛環委員會進行業務報告，昨天的台鐵勞資協商會議，與會者除了交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微、台鐵工會代表，勞動部次長王安邦、勞動關係司司長王厚偉也參與其中，許銘春轉述，昨天台鐵勞資雙方就四大議題初步交換意見，從下午充分討論到凌晨，大家都很辛苦。

許銘春說，這是一個好的開始，台鐵勞資雙方願意展現誠意，坐下來交換意見，就公司未來、員工權益、大眾運輸安全異中求同、尋求共識，勞動部也會持續協助台鐵勞資協商、溝通，一起為台鐵未來做努力;對於台鐵員工預計端午不加班一事，會中並未討論。