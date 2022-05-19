高史博推公民參與「博物館共學」補助偏鄉師生參觀

高雄歷史文化與族群多元，高雄市立歷史博物館作為城市歷史與土地文化的窗口，持續積極推動公民參與的「博物館共學」。「探索大高雄-博物館共學 偏鄉國小國中參觀補助計畫」，5月30日至6月6日開放資格登記，偏遠、特偏及極偏地區國小與國中可登記參與，補助內容每校以交通費1萬2千元為限，將補助20所學校於下半年到館參觀學習。

高史博配合正在進行的《展高雄：山鹿與苦花魚-那瑪夏特展》，透過高雄市清景麟教育基金會藝文支持「山海共學計畫」，邀請那瑪夏區民生國小、民權國小，與位在鹽埕區的光榮國小學生進行交流，從博物館教育、生活環境、語言文化，促進城鄉之間的學校交流共學。

成長在上游山林河谷中的民生、民權國小學生，前往身處在下游河港環境中成長的光榮國小，進行水域活動，讓從未接觸過獨木舟或水域活動的學生，留下難得的經驗。小朋友並到高史博參觀那瑪夏特展，由博物館的視角加深對鄉土的認識。光榮國小則前往民生、民權國小，親身認識體驗布農族與卡那卡那富族的文化，滿載而歸。

清景麟教育基金會表示，結合產官學資源，深耕人文教育，提供偏鄉學童教育資源一直是基金會本心初衷，藉由與史博館共同推廣「山海共學計畫」，引領孩童實際踏查，有利拓展學習領域與文化經驗，了解不同族群文化，拉近城鄉差距，共享資源與知識。