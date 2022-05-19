高史博推公民參與「博物館共學」補助偏鄉師生參觀
高雄歷史文化與族群多元，高雄市立歷史博物館作為城市歷史與土地文化的窗口，持續積極推動公民參與的「博物館共學」。「探索大高雄-博物館共學 偏鄉國小國中參觀補助計畫」，5月30日至6月6日開放資格登記，偏遠、特偏及極偏地區國小與國中可登記參與，補助內容每校以交通費1萬2千元為限，將補助20所學校於下半年到館參觀學習。
高史博配合正在進行的《展高雄：山鹿與苦花魚-那瑪夏特展》，透過高雄市清景麟教育基金會藝文支持「山海共學計畫」，邀請那瑪夏區民生國小、民權國小，與位在鹽埕區的光榮國小學生進行交流，從博物館教育、生活環境、語言文化，促進城鄉之間的學校交流共學。
成長在上游山林河谷中的民生、民權國小學生，前往身處在下游河港環境中成長的光榮國小，進行水域活動，讓從未接觸過獨木舟或水域活動的學生，留下難得的經驗。小朋友並到高史博參觀那瑪夏特展，由博物館的視角加深對鄉土的認識。光榮國小則前往民生、民權國小，親身認識體驗布農族與卡那卡那富族的文化，滿載而歸。
清景麟教育基金會表示，結合產官學資源，深耕人文教育，提供偏鄉學童教育資源一直是基金會本心初衷，藉由與史博館共同推廣「山海共學計畫」，引領孩童實際踏查，有利拓展學習領域與文化經驗，了解不同族群文化，拉近城鄉差距，共享資源與知識。
高史博代理館長李旭騏表示，高史博長年推動高雄學教育，轉型行政法人之後，除了策畫《大高雄歷史常設展》與各式特展，期許藉由多元主題的展示推廣，更貼近市民生活，落實博物館文化平權的價值與目標。接下來的「探索大高雄-博物館共學」，補助偏鄉國民小學走出校園到博物館參觀、見學，讓偏鄉學子有更多元的歷史學習機會，也期盼企業與各界能一起共襄盛舉，讓更多交通較不方便的學校，有機會親近利用博物館的資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言