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交部與工會跨夜協商仍未達共識 王國材：朝好的方向走

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材今日赴立法院交通委員會專案報告。攝影／記者盧逸峰
交通部長王國材今日赴立法院交通委員會專案報告。攝影／記者盧逸峰

針對台鐵公司化議題，交通部昨邀集台鐵召開協商會議，會議從昨日下午開到今日凌晨才散會，但仍未完全達成共識。交通部長王國材今日受訪時直言，他認為這場會議是正向的，工會跟台鐵是朝願意談的方向在走，之後會由工會與台鐵繼續詳談細節，交通部會給予支持。

至於端午節是否會重現勞動節的台鐵大規模停駛情形，王國材坦言有準備精緻化的應變計畫，但希望備而不用，居家隔離期間也透過電話跟工會協商，避免在端午節發生台鐵停駛情形，努力讓雙方達到共識。

王國材說，昨日會議是近期最深入討論，討論包括安全、公司化草案條例子法、資產配置及員工權益等問題。在台鐵安全部分，根據組織章程會在董事會設安全委員會，而工會主張要有基層參與，這點王國材非常認同，因為第一線員工是最面對鐵道安全的人。

王國材也說，資產配置上勞資雙方仍有歧見，工會希望把資產保留，但公司化草案希望有些資產不要放在台鐵，而公司化也涉及勞資勞動條件改變，這些細節會請台鐵再召開勞資討論後送到交通部。

王國材說，在員工權益部分，基層人員的關鍵技術人員薪資比外面低很多；工會也爭取基層主管加給，因為加給太少又要擔負主管職，導致許多基層人員都不願當主管職，這些都留給台鐵做討論。

台鐵公司化

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