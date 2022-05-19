聚焦4大議題　台鐵勞資馬拉松協商到今凌晨才散會

針對台鐵公司化議題，交通部次長胡湘麟昨日偕勞動部次長王安邦、台鐵局長杜微等官員與台鐵工會協商，會議由昨日下午3點開始持續至今日凌晨才散會，會議中針對「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等議題進行討論協商，但仍未達共識。

台鐵工會說，本次勞資協商僅為初步討論，要求資方務必正視台鐵安全、永續經營、員工安定與保障、改善薪資結構等議題，近期內，若資方再不拿出誠信原則及務實態度面對工會訴求，工會目前推動之國定假日不加班活動將持續進行。

台鐵工會說，有關「安全議題」部份，工會要求設置「安全委員會」，並制定「台鐵安全憲章」作為台鐵未來營運與行車之最高標準，以符合大眾對台鐵改革的期待，並拉高層級，確保台鐵未來行車安全，會中要求「安全委員會」需有基層員工參與，落實安全與執行。

有關「未來子法協商」部份，鐵路工會要求必須由勞資雙方共同議定，並提出與台鐵安全、永續經營及員工權益相關子法，必須優先列為討論內容。

台鐵工會也說，有關「公司資產配置」部份，台鐵負債因配合政府政策所致，交通部希望設置償債基金，鐵路工會要求基金運作及償債後續應合理，另相關資產如車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲。

有關「員工權益問題」部份，鐵路工會要求交通部，需立即解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司薪資作為調整參考，留住人才避免流失，另外針對乘務人員之現行乘務相關津貼盡速法制化。