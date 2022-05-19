疫情下流行一個人看戲？ 兩廳院公布2021購票大數據

兩廳院昨天公布2021年兩廳院售票系統與OPENTIX銷售大數據。受疫情影響，2021年票房銳減2.5億、票數少了16萬張。此外，四成觀眾選擇獨自看表演，反映結伴看戲的風潮受疫情衝擊。半數觀眾習慣在首演前30天內購票，除了消費者因疫情變動降低購買遠期演出的票券意願，亦可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素，縮短售票期程。

兩廳院售票系統是台灣規模最大的售票系統。觀察2020～2021年售票系統數據，以節目類別統計，2021戲劇節目年總產值3.5億，共1264場，售票41萬張，與2020年相較票房少1.6億、場次減少693場，是影響較多的展演類型。音樂節目的部分，受影響程度相對較小，年總產值2億，共1301場，售票45萬張，與2020年差距3千萬，場次及售票數則持平。

進一步觀察消費者樣貌，整體節目女性消費占7成、26至45歲占6成。年度銷售熱門節目中，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列節目消費族群分布於26～35歲、綠光劇團《人間條件七》觀眾年齡則集中於31歲以上；音樂節目售票居冠的狂美交響樂團《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會，分布於31～45歲族群。

訂單金額與張數的部分，2020年單筆訂單金額的中位數為1,485元、單筆購買單張票券比率為33%；2021年單筆訂單金額的中位數則下滑至1000元，單筆購買單張票券的比率則上升至39%，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察。

此外，2021年有超過5成的訂單集中在首演前30天內，較2020年33%增長至53%。除了消費者可能因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，亦可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素而縮短售票期程。

疫情期間，藝文團隊嘗試以直播或錄播方式辦理線上售票演出。OPENTIX線上觀演功能於2021年8月上線，共演出91檔節目，售出1.6萬張票券，票房金額226萬。線上節目平均票價分布於0至699元之間，超過6成場次的票價位於100至299元之間，平均票價中位數為151元。

兩廳院觀察，線上節目的主要消費者年齡為26至40歲，與全體節目消費者相當接近，但有較高比率的51歲以上的族群，約占14%。從消費類別比率觀察，約有5成有跨類消費，顯示新觀演型態間接帶動跨域參與藝文機會。