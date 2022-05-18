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餐廳廚餘比家戶廚餘安全？ 豬農怒：請拿出科學依據

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會擬禁止家戶廚餘進入養豬場，餐廳、學校、部隊、機關的廚餘則可繼續使用。圖／聯合報系資料照片
農委會擬禁止家戶廚餘進入養豬場，餐廳、學校、部隊、機關的廚餘則可繼續使用。圖／聯合報系資料照片

農委會擬禁止家戶廚餘進入養豬場，餐廳、學校、部隊、機關的廚餘則可繼續使用，豬農批評，家戶廚餘、餐廳廚餘分別不大，政策看不出有任何科學根據，根本站不住腳，且大量廚餘用來堆肥反而不如現行高溫蒸煮來得安全，農委會一聲令下很簡單，但根本是鴕鳥心態，無法真正防堵非洲豬瘟

「家裡的廚餘跟學校、部隊、餐廳廚餘到底差在哪裡？」一名不具名豬農反問，餐廳廚餘可以養豬，但外帶回家的餐廳廚餘卻不可以養豬，這樣的政策沒有科學根據，農委會稱家戶廚餘風險比較高，但實際上很多民眾都是到市場買台灣豬，反而餐廳還可能進口國外便宜豬肉，風險更大。

豬農表示，現在使用廚餘前都會90度高溫蒸煮一小時確保消毒，但未來廚餘做堆肥頂多高溫70度，如果有野貓野狗或野鳥老鼠去咬堆肥，導致病毒細菌亂竄甚至跑到養豬場，也會變成疫情一大破口，不如集中蒸煮、集中管理才能減少風險來源。

屏東縣內埔毛豬產銷班第三班前班長曾仁德說，政府三年前就定案規畫全面禁止廚餘養豬，去年199頭以下養豬場禁用只是第一階段，現在表面上說家戶廚餘風險比較高，其實只是為了進入第二階段，以便逐步禁用廚餘。

曾仁德表示，農委會禁用家戶廚餘一聲令下很簡單，但後續處理根本沒想清楚，他不會馬上贊成禁或不禁，但如果真的禁止，「非洲豬瘟疫情就可以解決？」這種態度沒有真正面對問題，如果要降低風險，不如馬上設立廚餘蒸煮中心，而非鴕鳥心態直接禁用家戶廚餘。

廚餘 農委會 非洲豬瘟

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