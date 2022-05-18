家戶廚餘擬禁養豬 農委會：盡可能降低非洲豬瘟風險

農委會上月向行政院提出家戶廚餘不得進入養豬場的新政策，餐廳、學校、部隊、機關等廚餘則可繼續使用，由於兩者廚餘其實很難區分，農委會今天表示，不能說百分之百，只是盡可能地降低非洲豬瘟的風險。

政策原本規畫今年7月1日上路，但因為環保單位有疑慮，農委會表示，現在要看行政院何時拍板，並沒有上路的時間表。

農委會副主委黃金城表示，主要是因為民眾不斷的郵寄國外肉品進來，因此判定家庭廚餘比較有風險；而學校、國軍、餐廳部分，比較不會有豬肉來源不明的風險，也比較不容易被丟棄來路不明的肉品；且家庭廚餘現在由清潔隊收，而學校、餐廳有事業廢棄物單會統一處理，兩者是分開的，即使從餐廳打包食物回家，也算是家庭廚餘，同樣經由清潔隊收走，不會允許進入養豬場。

黃金城表示，至於什麼時候實施，還要等行政院拍板，農委會只是向行政院提出規畫與構想，這政策一定要環保署配合，家庭廚餘絕對不能進到養豬場，沒有說不能用廚餘養豬，是要用的話，要經過場外蒸煮後分配出去，不再允許養豬場自己收，不管有沒有蒸煮，收來運送到養豬場內，本身就是危險的傳播動線，現在想要禁止的，就是這部分。

不少社區因為也會集中回收廚餘，由養豬戶來收，也不必然家用廚餘都由清潔隊處理，這樣廚餘的來源也很難區分；黃金城表示，當然也了解沒辦法百分之百切割清楚，但從兩三年前，就開始逐步降低、縮減風險，非洲豬瘟目前最大的風險來源，就是這些不明肉品用寄的進來，沒有煮就丟進廚餘桶，但這些問題一般發生在家戶廚餘比較多，不是說這樣規畫就百分之百沒有風險。

他說，何時上路還要看行政院決定，這涉及到環保署對廚餘的處理，禁止家戶廚餘進入到養豬場，環保署要有辦法清理這些家戶廚餘，包括動線都必須要重新調整，不是處理量能足夠就可以，過去清潔隊收廚餘，養豬場就自動帶走，但現在收進來以後，是要做堆肥、去掩埋、還是要焚燒，該如何處理，環保署需要規劃。