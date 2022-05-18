全面禁用廚餘前奏？ 農委會禁擬家戶廚餘養豬遭反彈

為擴大防堵非洲豬瘟，據了解，農委會上月向行政院提出家戶廚餘不得進入養豬場的新政策，餐廳、學校、部隊、機關等廚餘則可繼續使用，農委會原研擬今年7月1日上路，但遭到地方及豬農強烈反彈，質疑家戶廚餘跟其他廚餘沒有差別卻遭禁用，更會造成清運困擾，政策暫時「卡關」但仍持續推動，被視為全面禁用廚餘的前奏。

為因應家戶廚餘擬禁入養豬場政策，環保署近期兩度召集各地方政府環保局研商，要求及早備妥家戶廚餘去化及清運措施；一名與會人士表示，許多縣市環保局都感到頭痛，質疑此政策根本沒有理論依據，看不出家戶廚餘跟餐廳、學校、部隊廚餘差別何在。

與會人士指出，目前家戶廚餘去化沒有太大問題，但清運會造成環保局很大壓力，例如一個縣市可能有數千棟住宅大樓，過去很多廚餘都由養豬戶去收，若未來廚餘不能進入養豬場，這些住宅大樓勢必得另外處理廚餘，環保局可能需要重新規畫清潔隊收運方式，連整個清運路線恐怕都要更動。

據了解，農委會政策遭不小反彈，地方認為政策上路需要時間，也不是隨便說家戶廚餘風險高就可以禁止，「根本說服不了人」，決策過於草率、也沒有配套；另外目前國外玉米飼料等都在漲價，若擴大禁用廚餘養豬恐造成飼養成本加重、豬價也會進一步上漲，農委會近期對豬農都稱7月1日禁用家戶廚餘的期程並未定案，仍在溝通當中，目前沒有上路時間表。

環保署統計，現在全台廚餘養豬家數約有420家、實際養豬頭數35萬頭；國內平均每天回收1225公噸養豬廚餘，其中453公噸、37%來自家戶，最大宗則是餐廳、旅館、大賣場，每日551公噸占比45%，其餘才是來自機關、學校、監獄、部隊，每日221公噸占比18%。

環保署表示，無法進入養豬場的廚餘可以堆肥化或改作生質能源，去化量能足夠，會配合農委會政策規畫協助推動。

外界質疑家戶廚餘收運時可能跟餐廳、學校廚餘混在一起，根本難以落實分離廚餘，環保署表示，家戶廚餘可以由清潔隊處理，或是住宅大樓找民間清運公司，至於學校、餐廳、軍隊、監獄等廚餘可由豬農清運，高溫蒸煮後養豬。