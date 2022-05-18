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孕婦染疫在負壓手術室生產 台北榮總一天喜迎5名新生兒

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北榮婦兒醫療團隊照護新生兒，為防疫盡一份心力。圖／台北榮總提供
北榮婦兒醫療團隊照護新生兒，為防疫盡一份心力。圖／台北榮總提供

新冠肺炎疫情緊繃，孕婦因懷孕導致免疫力低下，成為染疫高風險對象，許多孕婦承擔不小壓力。

去年第一批接受政府試管嬰兒補助的李小姐已懷孕36周，寶寶得來不易，且腹中寶寶還是一對龍鳳胎，但昨（17）日因破水即將生產，被緊急送至北榮急診，但PCR檢驗竟確診染疫。

李小姐的醫師、台北榮總婦女醫學部主治醫師何積泓表示，婦兒團隊考量胎兒接近足月，且李小姐前胎為剖腹產，建議此胎也採剖腹產，立即以防疫最高規格，進行動線規劃、手術安排、人員配置及防疫清消，務必讓李小姐順利產子及醫護同仁平安接生的目標。

北榮婦兒團隊共動員婦產、麻醉、兒醫等數十位醫護協力接生，晚間7時35分，李小姐順利產下一對龍鳳胎，男寶寶體重2064公克，女寶寶體重2104公克，目前於保溫箱照護，身體狀況穩定，將待母親痊癒後再進行哺乳。

何積泓說，昨日是很特別的日子，除了他接生的這對龍鳳胎，同一天產科又接生3名染疫母親的男寶寶，共5名新生兒。生產過程都是在負壓手術室進行，醫護人員穿戴全套無菌防護衣進行剖腹產，十分悶熱不便，還需注意過程中的每項細節，避免感染，確實保護產婦母子及醫護同仁。嚴峻疫情下，感謝同仁齊心努力，也感受到迎接新生命的喜悅。

北榮新生兒醫療中心主任鄭玫枝帶領團隊照護新生兒，她說，雖然近日兒童染疫人數增加，工作壓力更重，但只要能守護幼童健康，為防疫盡一份心力，再辛苦也值得。

北榮護理人員與龍鳳胎的女寶寶合影。圖／台北榮總提供
北榮護理人員與龍鳳胎的女寶寶合影。圖／台北榮總提供

接生 新生兒

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