學習與病毒共存，安迪湯守護全家人健康

疫情詭譎，病毒潛伏在我們生活周遭，出沒在大賣場、電影院、健身房這些昔日人們最常採買、休憩與運動的場所，如今已然成了最常出現的染疫足跡。人心不安，卻也提醒我們，學習與病毒共存已是全世界都必須面對的課題，病毒變化多端，「清零」遙不可及，此時此刻，除了打疫苗，最關鍵的做法就是顧好身體本質，從提升自體免疫力與調整身體的平衡開始，踏出健康的第一步。

分享超過20萬份安迪湯配方，嘉惠無數人藥食同源，由台灣免疫學權威孫安迪博士精心研製的安迪湯，係以「黃耆、枸杞、紅棗、當歸」四味中草藥為配方，發揮東方醫學「對症下藥」以及「相輔相成」的概念。孫安迪博士不只是研發者更是安迪湯的受惠者，工作繁重的他要看診、講學、研究、發表論文……，放眼朋友間未老先衰的比比皆是，而夫妻倆則因為時常飲用安迪湯而得以維持良好的狀態。

有了自身的體驗，孫博士笑說他在台大醫院口腔內科主治醫師執業期間更陸續自掏腰包發送了超過二十萬份單張文宣，大方分享安迪湯的配方給患者，希望幫助更多人擁有健康生活。若加上網路傳播，孫安迪博士的配方早已成為家家戶戶的日常保健飲品。

安迪湯好吸收，不分年齡皆可飲用事實上，安迪湯屬於溫補，不分年齡皆可飲用，唯一要特別注意的是：六歲以下跟感冒期間不宜飲用。孫博士昔日發傳單分享的養身飲配方，隨時代進步更改以科學化的方式製作，「科技版安迪湯」係由孫安迪博士全程監製，不再需要回家辛苦熬煮，輕巧可即飲的隨身包，更方便隨時補充保養身體。

「科技版安迪湯」係由孫安迪博士全程監製，不再需要回家辛苦熬煮，輕巧可即飲的隨身包，更方便隨時補充保養身體。 攝影／江建泰

安迪湯是保健良方，想要學會與病毒共存最重要的就是降低感冒、生病、過勞的機率，換言之，就是維持健康均衡的生活。「黃耆、枸杞、紅棗、當歸」四味中草藥正是對治氣血虛弱等問題。女性常常忘了好好照顧自己，忙碌的工作若加上生理期，常導致氣血虛弱無力、手腳冰冷，更遑論對抗病毒。所幸，安迪湯的黃耆可以讓精神更好、當歸補血還富含A、E、B12、鈣、銅、鋅、鐵等23種微量元素，可做為日常的保養，紅棗更有助青春美麗，適合日常補充調理，身體強健也就更有本錢對抗病毒！

「黃耆、枸杞、紅棗、當歸」四味中草藥正是對治氣血虛弱等問題。 攝影／江建泰

除了女性，加班應酬不斷的男性也需要保養，都說喝酒熬夜傷肝腎，男性常常咬牙硬撐而忽略身體的各項警訊，殊不知疾病不分年齡，想要對抗病毒，孫安迪博士掛在嘴邊的提醒就是：好好睡覺、好好吃飯、好好運動，只有照顧好自己的日常，才有拚戰跟對抗病毒的本錢。若元氣不足，適時搭配安迪湯，枸杞除了護眼還具有滋補強身的特性，加上其他中草藥的優點，對常常當硬漢的男性可說是一帖增強體力的保健良方。

專業GMP藥廠製作，橘世代最安心的養身保健飲品疫情提醒了我們要好好愛自己，身體健康才是王道。在這個高齡化的時代，無論是大齡不婚或是活耀的橘世代，如何活得健康、自信、快樂已是當代課題。除了累積財富，更重要的是身體健康。白髮冒出頭、眼尾浮現皺紋、走路會喘、手腳冰冷、疲倦易累……，這些大齡徵狀都跟氣血不順、營養不均衡有關。人過中年若能透過安迪湯來保養，讓身體找回平衡，不僅是最佳的健康保護，更能輕鬆迎接橘時代。

最新科技版的安迪湯係委由專業GMP藥廠製作，確保無重金屬汙染、完整萃取中草藥活性，輕巧攜帶包，不再需要費時熬煮，可隨身飲用，成為無齡世代的聰明養身保健飲品。