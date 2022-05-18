計程車全面強制乘客險 緩衝期6個月延長為1年

全台有超過9.1萬輛計程車，卻只有一半加入車隊的車輛投保乘客險。民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤等人，提出修公路法，全面強制投保乘客險，每月保費可降為約100元；今天下午立法院朝野協商料通過，宣導期從6個月延長為1個月，周五可望完成三讀。

國內計程車若隸屬「車隊」者，根據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」應替乘客投保每人150萬元以上旅客責任險，保費由車隊負擔；若未加入車隊則無，例如屬於「靠行」的計程車則不受規範。沒加車隊的司機即使想投保，也因乘客險並非法定強制險，需繳較高保費而難以負擔。

2020年7月15日凌晨一輛計程車到台中港載客，因天氣惡劣、視線不清，整輛車墜海，車上連同乘客共5人，僅1人生還、其餘4人死亡。一名死者欲處理後續理賠，才發現計程車因未加入車隊，只有投保「強制汽車責任險」，沒有投保「旅客責任險」。

根據交通部統計，截至去年10月全國計程車共有9萬1755輛，其中因加入車隊且已投保旅客責任險者占51％，約4萬5千輛計程車未替旅客投保。

由於公車、客運、遊覽車、捷運、台鐵、高鐵、飛機、客船等公共運輸工具，法律均有明文強制業者投保旅客責任險，唯獨計程車規範不完全，張廖萬堅提案修正「公路法第65條及第81條修正條文草案」，全面強制計程車投保乘客險，若未依規定投保，計程車客運業可處3千元以上、3萬元以下罰鍰。

立法院今天下午朝野協商此案。張廖萬堅指出，投保強制險對計程車對計程車司機、乘客都是多一層保障，由於目前只有車行有保，個人計程車保費，一人一年要負擔1萬多元，強制投保後、集體分擔，一年只要1200元，由於協商已久，盼能儘速通過。

不過，雖然一年只有1200元，但對司機仍有負擔，加上疫情期間，計程車、遊覽車的確不好經營，草案6個月緩衝期，將延長為1年。全案本周五可望完成三讀。