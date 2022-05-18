快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

計程車全面強制乘客險 緩衝期6個月延長為1年

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
計程車全面強制乘客險，緩衝期6個月延長為1年。記者余承翰／攝影
計程車全面強制乘客險，緩衝期6個月延長為1年。記者余承翰／攝影

全台有超過9.1萬輛計程車，卻只有一半加入車隊的車輛投保乘客險。民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤等人，提出修公路法，全面強制投保乘客險，每月保費可降為約100元；今天下午立法院朝野協商料通過，宣導期從6個月延長為1個月，周五可望完成三讀。

國內計程車若隸屬「車隊」者，根據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」應替乘客投保每人150萬元以上旅客責任險，保費由車隊負擔；若未加入車隊則無，例如屬於「靠行」的計程車則不受規範。沒加車隊的司機即使想投保，也因乘客險並非法定強制險，需繳較高保費而難以負擔。

2020年7月15日凌晨一輛計程車到台中港載客，因天氣惡劣、視線不清，整輛車墜海，車上連同乘客共5人，僅1人生還、其餘4人死亡。一名死者欲處理後續理賠，才發現計程車因未加入車隊，只有投保「強制汽車責任險」，沒有投保「旅客責任險」。

根據交通部統計，截至去年10月全國計程車共有9萬1755輛，其中因加入車隊且已投保旅客責任險者占51％，約4萬5千輛計程車未替旅客投保。

由於公車、客運、遊覽車、捷運、台鐵、高鐵、飛機、客船等公共運輸工具，法律均有明文強制業者投保旅客責任險，唯獨計程車規範不完全，張廖萬堅提案修正「公路法第65條及第81條修正條文草案」，全面強制計程車投保乘客險，若未依規定投保，計程車客運業可處3千元以上、3萬元以下罰鍰。

立法院今天下午朝野協商此案。張廖萬堅指出，投保強制險對計程車對計程車司機、乘客都是多一層保障，由於目前只有車行有保，個人計程車保費，一人一年要負擔1萬多元，強制投保後、集體分擔，一年只要1200元，由於協商已久，盼能儘速通過。

不過，雖然一年只有1200元，但對司機仍有負擔，加上疫情期間，計程車、遊覽車的確不好經營，草案6個月緩衝期，將延長為1年。全案本周五可望完成三讀。

計程車 保費 強制車險

延伸閱讀

上海逐步解封 私人車與計程車陸續開放上路

台中東勢死亡車禍計程車撞拖板車 計程車司機頭顱變形

台中連莊男子排球再度成軍 訂下半年參加企業排球聯賽

張廖萬堅國會助理確診 取消接觸到不特定對象行程

相關新聞

520起違規寄疫區肉品回台可罰收件人 公告有兩但書

從非洲豬瘟疫區寄肉回台，可罰收件人。農委會防檢局公告自5月20日起，若從非洲豬瘟疫區郵寄豬肉，若收件人本身就是寄件人，依...

退伍女兵中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

第33期威力彩9.5億元頭獎上月底開出，均分彩金的兩位中獎人日前完成兌獎。台彩表示，其中一名中獎人是60多歲的女性退伍軍...

端午台鐵超過9成司機員連署「不加班」 班次恐比五一少

台鐵公司化條例勞資雙方爭議未解，台鐵工會日前已發起起端午、中秋、國慶、九合一大選投票日的「不加班」連署，昨日起就陸續統計...

超好康！夏慕尼憑三劑疫苗證明 吃套餐送波士頓龍蝦

全台疫苗追加劑接種率達65%，「0+7」居隔政策緊接上路，顯示台灣在維持醫療量能穩定下，防疫逐步往「如常生活」邁進。為讓...

端午連假恐湧出遊車潮 國道11替代道路出爐

端午連假，高公局表示，預期返鄉及出遊旅次多，國道會有大量車潮，建議用路人儘量避開假期間國道重點壅塞路段及時段，另針對國道...

端午連假出遊或返家 國道車多改走替代道路避塞車

今年端午節連續假期將屆（6/3~6/5），預期返鄉及出遊旅次多，國道會有大量車潮，交通部高速公路局建議用路人儘量避開假期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。