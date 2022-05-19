安心宅家必備! 網推日本熱賣款 回家清新又安心

疫情持續發展，戴口罩、勤洗手、減少外出、回家仔細消毒，已經是每個人必備的SOP。除了外出時要做好保護措施，居家環境中的細菌也不可輕忽，內外兼顧才能徹底安心。

▲大確診時代更要重視個人和居家清潔，風倍清提供浴廁用抗菌防臭劑，以及織物除菌消臭噴霧，成為網友大推的防疫生活好物。 (圖／iStock提供)

能除菌又能消臭，居家防疫生活必備好物在與病毒共存的當下，民眾無論是外出返家，或甚長期宅家，都對環境中的細菌更加重視，因此社群中有許多網友熱議：新防疫生活究竟要備齊哪些小物？許多人推崇日本熱銷第一能抗菌還能消臭的「風倍清」作為居家防線的夥伴，無論是從外回家隨手除菌、或是持續維持家中環境氣味清新，它都能搞定，網友大讚防疫生活有了它，不只能夠隨時除菌好安心，還終於找回居家清新、一解悶臭厭世感。

建立居家第一道除菌防線，難洗織物靠它一噴清新疫情當下的新日常，難免會有外出行程，有聰明網友大推風倍清的織物噴霧，作為回家的第一道關卡來除菌與消臭！風倍清織物除菌消臭噴霧不只能夠99.9%除菌、還能為衣物織品帶來24小時的抗菌保護力更安心，外出衣物、包包、鞋子進門時噴一噴，就能避免把細菌帶回家；近日梅雨綿綿，身上物件總容易有尷尬潮濕悶味，也可以靠風倍清解決，採用日本獨特消臭科技，能「尋找」、「精準捕捉」並「分解」織物內的異味分子，根源強力消臭，其他常沾染上汗味、油煙味等的外套、安全帽、鞋子也都能用，再也不用為各種雜味或細菌而苦惱！各種布製品都能用，難怪在日本家家戶戶都在玄關放上一瓶，隨手一噴除菌清新。

▲外出回家，隨手用風倍清織物噴霧噴一噴，即可去除99.9%的細菌和異味。 (圖／吳彥鋒攝影)

天天在家也要24小時抗菌 風倍清讓防疫生活更清新也有許多人選擇長期宅家更安心，居家環境舒適度就更顯重要。其實家中各種容易忽略的織品深處，都有細菌在其中持續滋生，也容易讓異味吸附殘留進去，久而久之容易感覺家中有股悶味。而風倍清織物噴霧也可以使用在這些難洗織物，大至沙發、地毯、窗簾……，小至絨毛玩具、嬰兒車、抱枕等布織品，掃後隨手噴一噴，輕鬆99.9%除菌+消臭，散發宛如剛洗過的清新感，讓居家環境品質大提升，乾淨力UP UP！

▲家中難洗的織物，定期使用風倍清織物噴霧，輕鬆打造舒適安心的居家環境。 (圖／吳彥鋒攝影)

長期宅家還有一大重點，「廁所」絕對是細菌臭味雷區！儘管有辛勤清潔，浴廁卻總聞起來髒髒的、怎麼掃都覺得不乾淨！許多人都已養成「蓋上馬桶蓋再沖水」來避免細菌噴濺，做好第一道防線，但其實細菌與異味會擴散並殘留滲進各種表面，不只藏在馬桶裡，像毛巾、地墊等布製品，甚至是牆壁和天花板縫隙，都持續在吸附細菌跟異味因子、形成惡循環，讓廁所老是感覺不乾淨、甚至有可能影響家人健康。

▲風倍清抗菌防臭劑能達到「消臭、防臭、抗菌」3種功效。 (圖／吳彥鋒攝影)

而網友宅家期間實測之下，發現風倍清的浴廁用抗菌防臭劑效果顯著！有別於傳統芳香劑以香味蓋過臭味的方式，日本風倍清革新研發，能夠長時間穩定、大範圍對全空間釋放抗菌與防臭成分，持續根源消臭外，更會對容易吸附髒污的地方形成防護膜，防止細菌異味殘留二次散發，真正達到24小時「消臭、防臭、抗菌」。只要簡單一壓、放著，就能輕鬆享受45天清新，就好像放了一台不斷運轉的空氣清淨機，輕鬆擺脫「洗了又臭」的無限迴圈！ 難怪網友狂讚「悶臭真的不見，用聞得就覺得很乾淨」、「我家狗狗會在廁所的地板尿尿，使用這款後廁所尿味降低不少，並有淡淡清香」、「連下水溝的味道和煮菜時飄進浴室的油煙味，通通都消失得無影無蹤了」。

▲風倍清抗菌防臭劑使用簡單，獨特設計不占空間，傾倒也不易漏液。 (圖／吳彥鋒攝影)

居家環境抗菌保清新，家家戶戶必備「風倍清」防疫生活壓力大，打擊細菌、消除臭味，防疫居家生活就交給它！風倍清除了在各大量販店與超市都可以買到外，防疫在家不出門也能上momo下單送到家！超有感的除菌消臭好物，輕鬆KO細菌、消除雨季夏日異味和壞心情，啟動正向防疫宅生活。