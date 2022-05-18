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中西醫合作使用清冠一號 確診童快速退燒恢復活力

中央社／ 台東縣18日電
「清冠一號」藥方。報系資料照／記者黑中亮攝影
「清冠一號」藥方。報系資料照／記者黑中亮攝影

台東基督教醫院今天表示，3名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）幼童，反覆高燒，經中、西醫結合治療，並使用中藥「清冠一號」，皆有良好成效，迅速退燒。

台東基督教醫院今天召開記者會表示，日前1名2歲幼童反覆高燒，且肺部已有浸潤現象，主責照顧專責病房病人的東基院長暨小兒科醫師陳志成幾經考量後，照會院內中醫科主任黃俊傑，並投以中藥「清冠一號」治療，男童迅速退燒，也恢復了活力。

「這位幼童的病情令人寢食難安。」陳志成表示，男童原本已退燒超過24小時，隔日再度發燒，活動力不佳、呼吸喘，經胸部X光檢查，肺部有浸潤現象，血氧濃度也往下掉，直到半夜仍在為男童的情況憂心。

他說，曾考慮使用抗病毒藥，但因為男童只有2歲，體重10多公斤，加上藥物可能的副作用，所以非常猶豫。後來想到去年曾使用清冠一號治療確診成人，遂照會中醫科主任黃俊傑，調整劑量後給小男童服用，效果相當明顯。

男童中午吃第1次後，至傍晚只有1次微燒，之後就未再發燒，活力也恢復了。有了這次成功經驗，緊接著再讓1名高燒超過48小時、熱痙攣而住院的11個月大確診男童服用，傍晚服用後體溫逐漸正常，病情穩定下來。隔天又讓1歲發燒女童服用，當天也就退燒了。

黃俊傑表示，病人最常見的發燒，退燒藥常讓病人退了又燒，或持續低燒，中藥能讓高燒迅速退去，不致反覆發燒。另外，根據研究，清冠一號有助於阻斷COVID-19病毒感染、抑制病毒活性及細胞激素風暴的出現。對減輕病人的症狀、大幅降低病情進展到重度的可能有很大幫助。

不過，提醒民眾，「清冠一號」為醫師處方用藥，非健康食品，每名病人的體質、症狀不盡相同，務必經由中醫師診療、開立適合的處方箋後，再行服用。

發燒 清冠一號

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