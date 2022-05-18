退伍女兵中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

第33期威力彩9.5億元頭獎上月底開出，均分彩金的兩位中獎人日前完成兌獎。台彩表示，其中一名中獎人是60多歲的女性退伍軍人，她隨機自選號碼中了頭獎，得知中頭獎後高興到失眠兩個晚上，中獎人表示，兌獎後最想好好睡個覺，彩金除了用來投資理財、做公益，也會幫子女買房子，另外她也想出國旅遊，最想去的地方是杜拜。

台彩發言人黃志宜說，4月25日開獎的威力彩頭獎19連摃，9.5億元由兩位幸運兒均分，每人分得4.75億元，稅後實領3.8億餘元。中獎彩券分別花落台北市北投區的財神一路發彩券行、南投縣埔里鎮的鑫來旺彩券行，這也是「雙投」首次同時出現頭獎得主。

黃志宜說，北投區的中獎人是住在台北市的60多歲女性，O型雙子座、生肖屬鼠，中獎人身材一般，面相特徵為柳眉、雙眼皮、高鼻子、小嘴巴、橢圓形臉、皮膚白皙。中獎人育有一子一女、成年未婚，丈夫也已退休。開獎當晚中獎人透過手機看網路新聞得知中頭獎，當場不敢相信，相當意外且興奮，當下就與家人分享喜訊，但還是失眠了兩個晚上。

中獎人表示，買彩券的習慣已有10多年，最高獎金中過兩千多元，她每周會買兩次，每次一千元，通常選在下午於住家附近的彩券行下注，當頭獎累積金額較高，就會用包牌投注。這次因為頭獎上看十億元，她除了花了1600元包牌，第二區全包，第一區一張自選、一張電選，另外另外再自選四注，結果其中一注中頭獎。她說，自選的號碼是 現場隨機選號。

黃志宜指出，中獎人日前和小孩一起來兌獎，她認為能中頭獎是因為平常就會小額捐款給社福團體，加上祖先庇佑，兌完獎後她最想好好睡個覺，獎金會用來投資理財、做公益、出國旅遊，她想先去杜拜玩，之後再和家人環遊世界，另外也準備幫子女買房子。

此外，中獎人也捐出3500萬元善款，其中1000萬元指定給台北市府社會局、2000萬元給新北市政府社會局，原因是周遭有親人生活困苦，先前曾接受社會局幫忙；另外的500萬元則指定給中信慈善基金會的「台灣夢計畫」。另外，她也給彩券行36萬元的紅包。