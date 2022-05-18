快訊

北投退伍女軍人中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退伍女兵中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
第33期威力彩9.5億元頭獎上月底開出，均分彩金的兩位中獎人日前完成兌獎。本報資料照片
第33期威力彩9.5億元頭獎上月底開出，均分彩金的兩位中獎人日前完成兌獎。本報資料照片

第33期威力彩9.5億元頭獎上月底開出，均分彩金的兩位中獎人日前完成兌獎。台彩表示，其中一名中獎人是60多歲的女性退伍軍人，她隨機自選號碼中了頭獎，得知中頭獎後高興到失眠兩個晚上，中獎人表示，兌獎後最想好好睡個覺，彩金除了用來投資理財、做公益，也會幫子女買房子，另外她也想出國旅遊，最想去的地方是杜拜。

台彩發言人黃志宜說，4月25日開獎的威力彩頭獎19連摃，9.5億元由兩位幸運兒均分，每人分得4.75億元，稅後實領3.8億餘元。中獎彩券分別花落台北市北投區的財神一路發彩券行、南投縣埔里鎮的鑫來旺彩券行，這也是「雙投」首次同時出現頭獎得主。

黃志宜說，北投區的中獎人是住在台北市的60多歲女性，O型雙子座、生肖屬鼠，中獎人身材一般，面相特徵為柳眉、雙眼皮、高鼻子、小嘴巴、橢圓形臉、皮膚白皙。中獎人育有一子一女、成年未婚，丈夫也已退休。開獎當晚中獎人透過手機看網路新聞得知中頭獎，當場不敢相信，相當意外且興奮，當下就與家人分享喜訊，但還是失眠了兩個晚上。

中獎人表示，買彩券的習慣已有10多年，最高獎金中過兩千多元，她每周會買兩次，每次一千元，通常選在下午於住家附近的彩券行下注，當頭獎累積金額較高，就會用包牌投注。這次因為頭獎上看十億元，她除了花了1600元包牌，第二區全包，第一區一張自選、一張電選，另外另外再自選四注，結果其中一注中頭獎。她說，自選的號碼是　現場隨機選號。

黃志宜指出，中獎人日前和小孩一起來兌獎，她認為能中頭獎是因為平常就會小額捐款給社福團體，加上祖先庇佑，兌完獎後她最想好好睡個覺，獎金會用來投資理財、做公益、出國旅遊，她想先去杜拜玩，之後再和家人環遊世界，另外也準備幫子女買房子。

此外，中獎人也捐出3500萬元善款，其中1000萬元指定給台北市府社會局、2000萬元給新北市政府社會局，原因是周遭有親人生活困苦，先前曾接受社會局幫忙；另外的500萬元則指定給中信慈善基金會的「台灣夢計畫」。另外，她也給彩券行36萬元的紅包。

頭獎 彩券行

延伸閱讀

敬老院爆染疫員工被迫照顧確診者 北市社會局回應了

威力彩第111038期開獎

家長憂芝山國小設日照中心 赴市府抗議批「為設而設」

歡慶端午 台彩宣布加碼6.6億元

相關新聞

520起違規寄疫區肉品回台可罰收件人 公告有兩但書

從非洲豬瘟疫區寄肉回台，可罰收件人。農委會防檢局公告自5月20日起，若從非洲豬瘟疫區郵寄豬肉，若收件人本身就是寄件人，依...

退伍女兵中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

第33期威力彩9.5億元頭獎上月底開出，均分彩金的兩位中獎人日前完成兌獎。台彩表示，其中一名中獎人是60多歲的女性退伍軍...

端午台鐵超過9成司機員連署「不加班」 班次恐比五一少

台鐵公司化條例勞資雙方爭議未解，台鐵工會日前已發起起端午、中秋、國慶、九合一大選投票日的「不加班」連署，昨日起就陸續統計...

超好康！夏慕尼憑三劑疫苗證明 吃套餐送波士頓龍蝦

全台疫苗追加劑接種率達65%，「0+7」居隔政策緊接上路，顯示台灣在維持醫療量能穩定下，防疫逐步往「如常生活」邁進。為讓...

李科永紀念圖書分館 展出女性障礙者生命故事

李科永紀念圖書分館即日起至5月26日，推出「《看見‧非形女子》女性障礙者生命經驗圖文巡迴展」，透過20幅展出作品，述說女...

10招打造隔間的好方法 聰明化解空間壓力

在動線、視覺或是機能上，隔間與隔屏扮演了相當重要的角色。尤其是現代住宅空間坪數有限的情況之下，面對屋主想要放大空間視覺效果，同時又必須界定各個機能場域的需求，設計師客製且富有創意的隔間設計手法就顯得格外重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。