聯新國際創院1萬天 張煥禎：打造無圍牆的醫院

聯新國際醫院今天創院1萬天重要日子，因應疫情嚴重，院方決定不舉辦大型慶祝活動，改為舉辦揪團捐萬血、健康一萬步小型活動，總院長張煥禎表示，該院院27年來全心投入社區醫療服務，以專業、健康醫療網，打造「無圍牆的醫院」，捍衛社區民眾健康。

聯新國際醫院前身是壢新醫院，由張煥禎帶領醫療團隊自1995年創立營運，當年平鎮區醫療資源相對貧脊土地，該院從無到有建立完整的社區醫療網，27年來，通過世衛組織（WHO）健康促進醫院（HPH）認證及衛生署健康促進社區及高齡友善醫院認證，成立全國第一個社區醫療群與社區公衛群，參與我國奥運醫療團隊，經營桃園機場醫療中心、高鐵多站點的醫療中心服務。

院方表示，疫情日益嚴重，該院醫護人員24小時投入醫療照護行列，不舉辦大型慶祝，以健康促進與公益推廣為主題，邀請社區民眾與該院醫護人員參與系列活動，包括捐血、健康一萬步之外，亦舉辦攝影、捐二手書及民眾祝福活動。