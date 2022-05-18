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防疫解封速度太快？陳時中：不會一步到位

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部長陳時中18日赴立院進行業務報告前在研讀資料。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
衛福部長陳時中18日赴立院進行業務報告前在研讀資料。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

立院交火本土疫情，解封加速大跳樓？衛福部長陳時中18日赴立院進行業務報告，民進黨立委蘇巧慧詢問，解封宛如從十樓到平地，要一階一階來，但地方質疑防疫解封速度快，請問部長政策考量的根據為何？陳時中回應強調，解封不會從十樓就跳下來，但也坦承逐步解封的程序「確實是比較繁瑣」。

解封速度太快？

近期居家隔離「0+7」新制上路，防疫解封速度引發爭議，蘇巧慧就提出，「樓梯要一階一階下，防疫管控是一步一步鬆」，比喻防疫解封像從十樓到平地，必須一階一階解封。但她提出，居家隔離「3+4」實施21天後，就改為「0+7」，請問政策考量的根據為何，為什麼會做出這樣的決策？

陳時中解釋說，「當然是以科學為根據」，當時開放居家隔離「3+4」的新制，是考量到Omicron新變種潛伏期約為3天；而現在考量到社會有生活壓力，尤其有些人三天無法出門工作就影響生計，加上疫苗覆蓋率也逐漸提高，所以才開放「0+7」新制。

陳時中更接過蘇巧慧的比喻表示，有人說從三樓跳下來沒關係，蘇巧慧馬上回應說，不是從三樓跳下來，「可能是從十樓就跳下來」！陳時中馬上搶著說，「十樓大家不敢跳啦」，同時坦承說，一步一步來解封，比較安全，「但（程序改變）就會比較繁瑣」。

口服藥戰備不足？

防疫措施若陸續解封，預計染疫人數會因此上升，防疫物資整備是否充足，也引發現場立委關注。時代力量立委邱顯智表示，口服藥能夠有效防止中重症發生，先請教服用口服藥的黃金時間與投藥數量的目標為何？衛福部次長石崇良表示，「是在發病後五日內，而投藥則是以高風險族群為主，包括65歲以上的長者……。」

邱顯智打斷說，「好，有沒有具體的數據或目標，像是要發放確診數幾%的藥物數量？」石崇良才回應，目前備藥約為全人口的3.5%，而65歲以上長者約佔整體確診數的10%，暗指口服藥備量充足。

邱顯智指出，中重症風險族群可不僅65歲以上的長者，也包括其它慢性病患者等族群。但石崇良則強調，65歲以上長者死亡率比其它確診者高出6到7倍，其它慢性病患者則只有1點多倍。

風險族群錯過藥物

邱顯智接續尖銳提問說，PCR採檢到確切領藥時間的落差有多久？石崇良回應說，「我們現在沒有這個數據」。邱顯智強調，現在只有65歲以上長者與三類人可以快篩陽即投藥，但其它仍有許多高風險族群，需要透過PCR採檢陽性才能領藥，所以其中的時間落差到底是多少？

石崇良重複道，我們現在真的沒有這個數據。邱顯智沉痛表示，「這關乎人命」，呼籲衛福部還是要考量到疫情狀況與時間，加速投藥時間！【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 陳時中 COVID-19

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