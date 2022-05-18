67歲男血便竟罹腸癌3期 術後3天開心出院吃團圓飯
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸肛門外科醫師陳奕彰今天說，台中67歲黃姓男子如廁習慣改變，且血便一段時間，在今年一月就診後，確診為大腸癌三期，由於他有攝護腺問題，眼看手術後一周就要過年，經與醫師討論後，接受機器手臂微創手術，如願在第一天就拔除尿管，第三天順利出院與家人吃團圓飯，傷口恢復良好且無後遺症。
陳奕彰說明，黃姓病患求診時，相當虛弱，經檢查發現其乙狀結腸和直腸交接處有一顆7公分大腫瘤，切片確診為大腸癌，電腦斷層顯示腫瘤擴散到局部淋巴，是大腸癌第三期。
陳奕彰說，黃姓病患考量手術後一周就要過年，擔心自己有攝護腺問題，腫瘤位於乙狀結腸和直腸交接處，若採傳統手術，恐傷及排尿、排便和性功能神經，術後可能需要置放導尿管而無法自行排尿，經與醫師討論後，選擇機器手臂微創手術。
陳奕彰說明，機器手臂微創手術，醫師坐在控制台透過高解析3D立體視野可放大至10倍，操作的機械手臂仿真人雙手旋轉、抓取、捏夾，可在骨盆腔狹小空間執行複雜手術。
中國附醫微創暨達文西手術中心主任陳宏彰說，該院去年引進第四代機器手臂微創手術系統，器械改良更輕易架設和操作，懸吊手臂旋轉系統可執行多象限手術且可快速移動，雷射定位可提高手術精準度，螢光顯影系統輔助，數位化內視鏡頭全新設計。手術全額自費。
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