白河傳稻熱病淪「空包彈」 農憂收成不保

台南市白河區廣蓮里與詔安里稻田，近來傳出稻熱病，有些稻穗淪為「空包彈」衝擊農民收成，市議員張世賢上午邀農業局長李建裕等人會勘，籲請市政府從寬認定災損，爭取中央列為現金救助，李允諾後續會協助。

白河及後壁稻農發現，近來稻熱病嚴重，眼看收割期將屆，農民憂心無收成，後壁區上茄苳里長黃坤茂說，上月暴雨寒害造成一期稻許多稻穀是空包彈，下月陸續割稻，今年收成恐受影響，前天向市議員張世賢陳情。

張世賢今邀農業局長李建裕、農務科長許文耀等人前往白河廣蓮里現勘，白河區詔豐里長曾中成、廣蓮里長包永松 、後壁區上茄苳里長黃崑茂、土溝里長林木已等近百名農民也到場關心。

李建裕說，依現有農業保險制度，農民收益只要有短收2成，都可獲賠每公頃1萬8000元補助，會再請農糧署派員與地方里長、農民共同協調研議處理辦法。

據指出，去年參加農業保險後，可能無法領取天然災害救助，而農民除繳交公糧，也有民間碾米廠收購，屆時保險公司如何認定災損也是一大問題。