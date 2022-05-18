新療法拯救腸癌患者 中醫大新竹附醫獲2項SNQ獎

中醫大新竹附醫今年以「轉移性大腸直腸癌轉化治療」及「智慧藥櫃引領中藥全面革新」榮獲2項SNQ國家品質標章獎，其中針對腸癌患者的轉化治療三合一強化療，更是有效提升患者存活率。

院長陳自諒表示，藉由有效的轉化治療三合一強化療方式，幫助病人能有最有效的轉化治療，將原先不可切除的結直腸轉移灶轉變為可切除的狀態，使病人得到最好的生命存活期。

癌症中心主任鍾智淵指出，一位55歲的女病患，因血便、腹脹、體重減輕症狀前來就醫，診斷罹患大腸癌第4期，合併無法切除的肝臟轉移患者；她起初肝轉移腫瘤達8.6公分、癌症指數CEA值、CA19-9值皆偏高，經過首次三合一化療後，4個月癌症指數即大幅下降。

經追蹤治療，後續女患者肝臟轉移腫瘤更縮小至1.2公分，陸續成功完成兩次肝臟轉移處切除手術，以及大腸直腸病灶切除術，達到腫瘤完全緩解，目前恢復正常生活。

中醫大新竹附醫癌症中心及大腸直腸外科團隊，採用轉化治療三合一強化療方式，在治療上增加轉移性大腸直腸癌患者轉移病灶完全切除、無殘餘癌細胞機會，提供病患更佳的存活率。

另項獲獎項目是中醫大新竹附醫引進中藥智慧藥櫃，可自動提示飲片位置及調劑重量，電子磅秤連結智慧調劑系統，自動檢核重量，並能同時檢核藥品品項、藥品重量、藥品重複、效期提示等，不僅提高服務品質也提高病人用藥安全。