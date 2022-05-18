買一晚送一晚！統一渡假村3館自由住 再享延遲退房

疫情狂燒，民眾苦悶在家，此刻若想來場放風旅行，有大綠地、享大空間的度假村是最佳選擇。統一渡假村看好解悶商機，於官網指定日推出超狂優惠，即日起至6/17(入住日至2022/6/24)的「雙城防疫解悶假期」，一晚入住超人氣統一谷關渡假村，另一晚可選擇入住馬武督或墾丁，買一晚送一晚、平日雙人成行7,200元起。

此專案不需連續住宿，行程安排可更有彈性，另加碼優惠延遲退房至下午一點。業者表示，因應疫情，還推出送餐盒至客房的服務，可減少外出用餐的風險，遊客可以安心吃飽睡好，體驗園區豐富戶外設施及芬多精，享受慢活小旅行。