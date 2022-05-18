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買一晚送一晚！統一渡假村3館自由住 再享延遲退房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
統一墾丁可體驗立式划槳樂趣。圖／統一渡假村提供
統一墾丁可體驗立式划槳樂趣。圖／統一渡假村提供

疫情狂燒，民眾苦悶在家，此刻若想來場放風旅行，有大綠地、享大空間的度假村是最佳選擇。統一渡假村看好解悶商機，於官網指定日推出超狂優惠，即日起至6/17(入住日至2022/6/24)的「雙城防疫解悶假期」，一晚入住超人氣統一谷關渡假村，另一晚可選擇入住馬武督或墾丁，買一晚送一晚、平日雙人成行7,200元起。

此專案不需連續住宿，行程安排可更有彈性，另加碼優惠延遲退房至下午一點。業者表示，因應疫情，還推出送餐盒至客房的服務，可減少外出用餐的風險，遊客可以安心吃飽睡好，體驗園區豐富戶外設施及芬多精，享受慢活小旅行。

統一渡假村園區地理位置優越，坐擁山林、鄰近生態，馬武督有各式設施可暢玩，並往森林遊客區享受森呼吸；谷關可賞景泡美人湯、八仙山適合漫步健行，也可直衝墾丁曬日光浴玩水，造訪周邊生態景點。相關資訊可上官網查詢。

統一谷關可泡美人湯。圖／統一渡假村提供
統一谷關可泡美人湯。圖／統一渡假村提供
統一馬武督可安排一場森林野餐嘉年華。圖／統一渡假村提供
統一馬武督可安排一場森林野餐嘉年華。圖／統一渡假村提供

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