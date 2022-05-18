聽新聞
test
0:00 / 0:00
買一晚送一晚！統一渡假村3館自由住 再享延遲退房
疫情狂燒，民眾苦悶在家，此刻若想來場放風旅行，有大綠地、享大空間的度假村是最佳選擇。統一渡假村看好解悶商機，於官網指定日推出超狂優惠，即日起至6/17(入住日至2022/6/24)的「雙城防疫解悶假期」，一晚入住超人氣統一谷關渡假村，另一晚可選擇入住馬武督或墾丁，買一晚送一晚、平日雙人成行7,200元起。
此專案不需連續住宿，行程安排可更有彈性，另加碼優惠延遲退房至下午一點。業者表示，因應疫情，還推出送餐盒至客房的服務，可減少外出用餐的風險，遊客可以安心吃飽睡好，體驗園區豐富戶外設施及芬多精，享受慢活小旅行。
統一渡假村園區地理位置優越，坐擁山林、鄰近生態，馬武督有各式設施可暢玩，並往森林遊客區享受森呼吸；谷關可賞景泡美人湯、八仙山適合漫步健行，也可直衝墾丁曬日光浴玩水，造訪周邊生態景點。相關資訊可上官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言