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物理治療師法修法 20個醫學會、協會等發聲明盼謹慎
今天下午立院討論物理治療師法，台灣復健醫學會等20個醫學會、協會等發出聲明，表示醫療專業醫療工作在於守護全民健康，任何政策的制訂要全面觀點思考，才不至於偏頗。
聲明內容如下：
有關物理治療師修法，要物理治療專業人員站在診斷病情的第一線，在未受醫師全備訓練的狀況下，擔當醫師的職責，並在健康促進一事上具排他性，以致醫界、健康促進產業界、體界、特教界皆有意見。若修法前無充分溝通，未達共識，獨斷立法，日後種種亂象自不可免，甚至幾十年來建立的台灣醫療體制面臨崩解，絕非全民健康之福。
正值國內疫情延燒之際，醫界正全力配合總統指示，全力配合防疫，突修此漏洞百出之法，實非台灣之福，必須謹慎行之。
連署人
1、診所協會全國聯合會陳宏麟理事長
2、彰化縣診所協會吳祥富理事長
3、國體大健康學院黃啟煌院長
4、台灣運動傷害防護學會李恆理事長
5、台灣復健醫學會李紹誠理事長
6、基隆市診所協會李偉華理事長
7、大台中診所協會陳俊宏理事長
8、新竹縣診所協會洪才力理事長
9、台中市診所協會曾崇芳理事長
10、嘉義市診所協會陳明煌理事長
11、台南市診所協會賴俊良理事長
12、高雄市診所協會楊宜璋理事長
13、南投縣西醫診所協會詹建盛理事長
14、雲林縣診所協會葉雲宇理事長
15、桃園市診所協會姜博文理事長
16、花蓮縣診所協會周朝雄理事長
17、新北市健保診所協會鄭世基理事長
18、新竹市診所協會陳建銘理事長
19、台東縣診所協會朱建銘理事長
20、台灣美容醫學產業全國聯合會蔡豐州理事長
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