端午台鐵超過9成司機員連署「不加班」 班次恐比五一少

台鐵公司化條例勞資雙方爭議未解，台鐵工會日前已發起起端午、中秋、國慶、九合一大選投票日的「不加班」連署，昨日起就陸續統計。據工會掌握，有超過9成的司機員參與不加班連署，屆時端午節能開出的台鐵班次恐怕比勞動節更少！

台鐵工會秘書吳長智透露，台鐵總計約1400名司機員中就有1348名參與連署，比例超過9成，而且數字應該會繼續增加；此外，上次勞動節正常出勤的11名司機員中，有5名感到過意不去、也有向工會致意，因此表態會參與不加班連署，意即端午節能出勤的司機員數將會比勞動節更少！

吳長智也說，上次正常出勤的11名同仁姓名意外被曝光，也讓會員彼此關係有點緊張，呼籲會員間應該要理性看待、尊重彼此的選擇，不要對正常出勤的同仁標籤化，工會也預估端午節能開出的火車班次應該不到10班，比勞動節的18班次更少。