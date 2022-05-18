快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午台鐵超過9成司機員連署「不加班」 班次恐比五一少

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵司機員積極參與不加班連署，端午節能出勤的台鐵司機員恐比勞動節更少，圖為五一勞動節台鐵停駛情形。報系資料照
台鐵司機員積極參與不加班連署，端午節能出勤的台鐵司機員恐比勞動節更少，圖為五一勞動節台鐵停駛情形。報系資料照

台鐵公司化條例勞資雙方爭議未解，台鐵工會日前已發起起端午、中秋、國慶、九合一大選投票日的「不加班」連署，昨日起就陸續統計。據工會掌握，有超過9成的司機員參與不加班連署，屆時端午節能開出的台鐵班次恐怕比勞動節更少！

台鐵工會秘書吳長智透露，台鐵總計約1400名司機員中就有1348名參與連署，比例超過9成，而且數字應該會繼續增加；此外，上次勞動節正常出勤的11名司機員中，有5名感到過意不去、也有向工會致意，因此表態會參與不加班連署，意即端午節能出勤的司機員數將會比勞動節更少！

吳長智也說，上次正常出勤的11名同仁姓名意外被曝光，也讓會員彼此關係有點緊張，呼籲會員間應該要理性看待、尊重彼此的選擇，不要對正常出勤的同仁標籤化，工會也預估端午節能開出的火車班次應該不到10班，比勞動節的18班次更少。

台鐵公司化 端午節 台鐵

延伸閱讀

Global Mall端午檔期成長逾2成 客單價提高至逾800元

台鐵公司化草案明朝野協商 產工號召「不加班」連署

竹縣龍舟賽不畏疫情辦理 砸375萬買5艘龍舟今亮相

澎湖端午龍舟賽 馬公第三漁港如期競划

相關新聞

周末梅雨鋒面襲台有「對流胞」機率 連4天嚴防劇烈天氣

今日各地大多晴時多雲，氣象專家吳德榮表示，今日白天最高溫回升至30度左右，周五起水氣增多，周六滯留鋒重返台灣附近，將影響...

高鐵加碼44班大學生暑假返鄉5折優惠 20日起訂票

暑假即將到來，台灣高鐵特別再加碼推出大學生返鄉優惠，於6月18日至28日期間，除原有大學生優惠專案之外，再加碼提供44班...

端午台鐵超過9成司機員連署「不加班」班次恐比五一少

台鐵公司化條例勞資雙方爭議未解，台鐵工會日前已發起起端午、中秋、國慶、九合一大選投票日的「不加班」連署，昨日起就陸續統計...

2歲女童急性腸胃炎高燒併發熱痙攣 驗出確診收治

苗栗縣一名2歲女童持續拉肚子，家屬以為是急性腸胃炎讓她服用家中的腸胃藥，不料女童突然抽筋、口吐白沫、四肢抖動且喪失意識，...

酪農內外交迫陷困境 學者籲應建立機制解決問題

原物料上漲壓得酪農喘不過氣來，農委會即將在520召開生乳評議委員會；學者認為，酪農工作辛勞、全年無休，加上缺工嚴重，近期...

生乳價漲不漲看520評議委員會 酪農不排除北上爭權益

飼料狂飆，生產成本壓力大，酪農過去半年不斷協調，盼能調整生乳收購價格5%，在立法院經濟委員會獲得多名立委關注酪農生計，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。