2歲女童急性腸胃炎高燒併發熱痙攣 驗出確診收治

苗栗縣一名2歲女童持續拉肚子，家屬以為是急性腸胃炎讓她服用家中的腸胃藥，不料女童突然抽筋、口吐白沫、四肢抖動且喪失意識，體溫燒到40度，經救護車送醫急診，家屬否認有接觸史，但PCR檢測證實感染新冠肺炎，並由專責病房收治。

頭份市為恭紀念醫院小兒科主任李浩遠表示，最近觀察到兒童感染新冠肺炎常見症狀包含高燒，每天都有燒到40度的確診病童，5歲以下幼兒突然高燒有可能引起熱痙攣，而感染新冠肺炎已是目前兒童高燒最常見原因，因此應特別注意，最近如果孩子突發熱痙攣，要高度懷疑可能是感染新冠病毒。

李浩遠表示，兒童確診後，家長除了給予醫師開立的藥物，必須喝足夠水份及吃營養的食物才有體力對抗病毒，如病童食慾下降必須少量多餐，多餵幾次；家長除了要記錄病童體溫，也必須記錄一天進食量和尿量、觀察活力狀態、記錄每分鐘呼吸次數、監測血氧、觀察呼吸是否有胸凹、膚色或唇色，及肢體是否冰冷。

他指出，兒童感染COVID-19大多是輕症，基本就是感冒或上呼吸道感染的症狀，如:發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、頭痛、倦怠、痠痛等，部分會出現胸痛、胸悶、腹痛、腹瀉、嘔吐、脖頸痠痛、紅疹、全身疲倦感等症狀。被感染兒童大多會發燒，且發燒溫度常見在39度以上，多數發燒約2天就能退燒。