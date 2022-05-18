快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

2歲女童急性腸胃炎高燒併發熱痙攣 驗出確診收治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院小兒科主任李浩遠為兒童操作篩檢試劑。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院小兒科主任李浩遠為兒童操作篩檢試劑。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣一名2歲女童持續拉肚子，家屬以為是急性腸胃炎讓她服用家中的腸胃藥，不料女童突然抽筋、口吐白沫、四肢抖動且喪失意識，體溫燒到40度，經救護車送醫急診，家屬否認有接觸史，但PCR檢測證實感染新冠肺炎，並由專責病房收治。

頭份市為恭紀念醫院小兒科主任李浩遠表示，最近觀察到兒童感染新冠肺炎常見症狀包含高燒，每天都有燒到40度的確診病童，5歲以下幼兒突然高燒有可能引起熱痙攣，而感染新冠肺炎已是目前兒童高燒最常見原因，因此應特別注意，最近如果孩子突發熱痙攣，要高度懷疑可能是感染新冠病毒。

李浩遠表示，兒童確診後，家長除了給予醫師開立的藥物，必須喝足夠水份及吃營養的食物才有體力對抗病毒，如病童食慾下降必須少量多餐，多餵幾次；家長除了要記錄病童體溫，也必須記錄一天進食量和尿量、觀察活力狀態、記錄每分鐘呼吸次數、監測血氧、觀察呼吸是否有胸凹、膚色或唇色，及肢體是否冰冷。

他指出，兒童感染COVID-19大多是輕症，基本就是感冒或上呼吸道感染的症狀，如:發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、頭痛、倦怠、痠痛等，部分會出現胸痛、胸悶、腹痛、腹瀉、嘔吐、脖頸痠痛、紅疹、全身疲倦感等症狀。被感染兒童大多會發燒，且發燒溫度常見在39度以上，多數發燒約2天就能退燒。

除了發燒，較大的小孩會喉嚨痛，比小小孩會咳嗽。但如果沒發燒仍呼吸急促就要特別留意，如果進入到無法進食或餵食、意識喪失、抽搐、倦怠、呼吸困難、眼球紅（缺氧之症狀）以及低血壓等則是中重度狀況，必須盡快依疫情指揮中心規定的方式就醫。

為恭醫院小兒科主任李浩遠為兒童操作篩檢試劑。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院小兒科主任李浩遠為兒童操作篩檢試劑。圖／為恭紀念醫院提供

發燒 新冠肺炎 咳嗽

延伸閱讀

國民黨：快篩陽性就投藥 台灣疫情處理要跟得上世界

防疫保單之亂民眾搶驗PCR 陳時中：基層執行面弄到很亂

孕婦腹痛掛急診PCR竟確診 醫院緊急剖腹母子均安

5月18日疫情整理包／聽奧銀牌選手返台確診待遇差 高市議員李雅靜PCR確診

相關新聞

周末梅雨鋒面襲台有「對流胞」機率 連4天嚴防劇烈天氣

今日各地大多晴時多雲，氣象專家吳德榮表示，今日白天最高溫回升至30度左右，周五起水氣增多，周六滯留鋒重返台灣附近，將影響...

高鐵加碼44班大學生暑假返鄉5折優惠 20日起訂票

暑假即將到來，台灣高鐵特別再加碼推出大學生返鄉優惠，於6月18日至28日期間，除原有大學生優惠專案之外，再加碼提供44班...

2歲女童急性腸胃炎高燒併發熱痙攣 驗出確診收治

苗栗縣一名2歲女童持續拉肚子，家屬以為是急性腸胃炎讓她服用家中的腸胃藥，不料女童突然抽筋、口吐白沫、四肢抖動且喪失意識，...

酪農內外交迫陷困境 學者籲應建立機制解決問題

原物料上漲壓得酪農喘不過氣來，農委會即將在520召開生乳評議委員會；學者認為，酪農工作辛勞、全年無休，加上缺工嚴重，近期...

生乳價漲不漲看520評議委員會 酪農不排除北上爭權益

飼料狂飆，生產成本壓力大，酪農過去半年不斷協調，盼能調整生乳收購價格5%，在立法院經濟委員會獲得多名立委關注酪農生計，中...

中研院「開放博物館」數位漫遊 大英博物館也參加

今天是518博物館日，遇上疫情攪局，許多博物館推出線上平台。中央研究院數位文化中心以「開放博物館」為平台，與中華民國博物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。