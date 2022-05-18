酪農內外交迫陷困境 學者籲應建立機制解決問題

原物料上漲壓得酪農喘不過氣來，農委會即將在520召開生乳評議委員會；學者認為，酪農工作辛勞、全年無休，加上缺工嚴重，近期又原物料成本大漲，遭受內外夾攻，焦慮可理解，盼520乳價評議委員會能建立可長可久機制，讓酪農與乳廠雙方能有合理利潤，產業才能走得久遠。

國內的乳品專家、台大動科系教授陳明汝表示，全世界所有的糧食價格，幾乎都是以市場機制為導向，鮮少有國家有這種乳價評議委員會，大多交由市場機制解決；國外的市場較為健全，生產成本相對便宜、牛奶也便宜，外國僅5%販賣鮮奶，很大部分作乳品加工、起士、優格、奶粉等等，增加鮮乳以外的附加價值，賺得也比較多，但台灣高達七八成都在賣鮮乳，鮮少有乳品加工。

陳明汝說，國內的酪農業，並非一個比較健全的產業，由於市場已漸漸飽和，前正子政府限制牛不能再進口，擔心牛產量太高，會影響酪農生計，牛乳靠咖啡、手搖飲市場支持，加上近年有植物奶議題、缺工、進口乳等，加上原物料高漲、即將要面對的淨零碳排問題，酪農幾乎是內外交迫，酪農的焦慮是可以理解的。

她表示，若長期沒有好的協商機制，將過去長久的問題解決，建立更好的調節機制，暢通銷售管道，也增加各種乳製品，「要談就全面好好談一談」，是否制定一個公式或彈性，否則未來這類問題，難道也都需要政府介入管理？要談就各方全面好好談一談，建立機制、全面檢討產業的困境與問題。

陳明汝表示，原物料、飼料價格漲得很高，生產成本會拉高，壓力就在酪農身上，酪農飼養長期很辛苦，壓縮人力費用，且長期處於缺工狀況、加上所有飼料靠進口，酪農過去是相對穩定的行業，也相對溫和，人數也不如豬農、雞農聲音多，確實可以感受到目前的辛苦。