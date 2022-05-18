快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酪農內外交迫陷困境 學者籲應建立機制解決問題

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
原物料上漲，酪農撐不住，提出生乳上漲5%未果。本報資料照片
原物料上漲，酪農撐不住，提出生乳上漲5%未果。本報資料照片

原物料上漲壓得酪農喘不過氣來，農委會即將在520召開生乳評議委員會；學者認為，酪農工作辛勞、全年無休，加上缺工嚴重，近期又原物料成本大漲，遭受內外夾攻，焦慮可理解，盼520乳價評議委員會能建立可長可久機制，讓酪農與乳廠雙方能有合理利潤，產業才能走得久遠。

國內的乳品專家、台大動科系教授陳明汝表示，全世界所有的糧食價格，幾乎都是以市場機制為導向，鮮少有國家有這種乳價評議委員會，大多交由市場機制解決；國外的市場較為健全，生產成本相對便宜、牛奶也便宜，外國僅5%販賣鮮奶，很大部分作乳品加工、起士、優格、奶粉等等，增加鮮乳以外的附加價值，賺得也比較多，但台灣高達七八成都在賣鮮乳，鮮少有乳品加工。

陳明汝說，國內的酪農業，並非一個比較健全的產業，由於市場已漸漸飽和，前正子政府限制牛不能再進口，擔心牛產量太高，會影響酪農生計，牛乳靠咖啡、手搖飲市場支持，加上近年有植物奶議題、缺工、進口乳等，加上原物料高漲、即將要面對的淨零碳排問題，酪農幾乎是內外交迫，酪農的焦慮是可以理解的。

她表示，若長期沒有好的協商機制，將過去長久的問題解決，建立更好的調節機制，暢通銷售管道，也增加各種乳製品，「要談就全面好好談一談」，是否制定一個公式或彈性，否則未來這類問題，難道也都需要政府介入管理？要談就各方全面好好談一談，建立機制、全面檢討產業的困境與問題。

陳明汝表示，原物料、飼料價格漲得很高，生產成本會拉高，壓力就在酪農身上，酪農飼養長期很辛苦，壓縮人力費用，且長期處於缺工狀況、加上所有飼料靠進口，酪農過去是相對穩定的行業，也相對溫和，人數也不如豬農、雞農聲音多，確實可以感受到目前的辛苦。

520 台大

延伸閱讀

生乳價漲不漲看520評議委員會 酪農不排除北上爭權益

牛流行熱3年1次 夏季好發期打疫苗穩定乳源

科技大廠連實習生都用搶的 台積電實習生薪資曝光

酪農為何壓力大？他一語道破牧場撐不下去退場的原因

相關新聞

周末梅雨鋒面襲台有「對流胞」機率 連4天嚴防劇烈天氣

今日各地大多晴時多雲，氣象專家吳德榮表示，今日白天最高溫回升至30度左右，周五起水氣增多，周六滯留鋒重返台灣附近，將影響...

端午台鐵超過9成司機員連署「不加班」 班次恐比五一少

台鐵公司化條例勞資雙方爭議未解，台鐵工會日前已發起起端午、中秋、國慶、九合一大選投票日的「不加班」連署，昨日起就陸續統計...

高鐵加碼44班大學生暑假返鄉5折優惠 20日起訂票

暑假即將到來，台灣高鐵特別再加碼推出大學生返鄉優惠，於6月18日至28日期間，除原有大學生優惠專案之外，再加碼提供44班...

2歲女童急性腸胃炎高燒併發熱痙攣 驗出確診收治

苗栗縣一名2歲女童持續拉肚子，家屬以為是急性腸胃炎讓她服用家中的腸胃藥，不料女童突然抽筋、口吐白沫、四肢抖動且喪失意識，...

酪農內外交迫陷困境 學者籲應建立機制解決問題

原物料上漲壓得酪農喘不過氣來，農委會即將在520召開生乳評議委員會；學者認為，酪農工作辛勞、全年無休，加上缺工嚴重，近期...

生乳價漲不漲看520評議委員會 酪農不排除北上爭權益

飼料狂飆，生產成本壓力大，酪農過去半年不斷協調，盼能調整生乳收購價格5%，在立法院經濟委員會獲得多名立委關注酪農生計，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。