生乳價漲不漲看520評議委員會 酪農不排除北上爭權益

飼料狂飆，生產成本壓力大，酪農過去半年不斷協調，盼能調整生乳收購價格5%，在立法院經濟委員會獲得多名立委關注酪農生計，中央畜產會將在520召開生乳評議委員會，協調酪農以及收購乳廠，但若仍如過去半年多次會議一樣，沒有進一步解決問題，酪農不排除集結北上抗議爭權益。

酪農日前一人一信給總統蔡英文，也發出陳情函，盼總統「苦酪農所苦、急酪農所急」。農委會表示，會盡力促成酪農與乳廠雙方縮小歧見，達成共識。

酪農楊梅貴表示，520開會，希望能拿出具體解決辦法，才可能紓解酪農壓力，沒有具體決定，北上抗議會持續準備進行；多次反映都沒有回音，520的乳價評議委員會，就是因應酪農要抗議才召開的，這是「摸頭安撫」，發出給總統的信，盼總統關心酪農生計。

中華民國乳業協會祕書長方清泉表示，仍希望農民能以冷靜態度面對，希望能在520的會議上，以談判方式解決為上策，農民有苦衷，但更希望各方能理性談判，因為立委關心，農委會決定520召開乳價評議委員會，希望各方都能協調出好的結果，否則酪農與乳廠會兩敗俱傷。

中華民國酪農協會理事長李恂潭表示，目前仍在協商中，要等待520召開生乳評議委員會後，若能達成共識最好，若仍未有共識，將召開臨時理監事會，不排除上街頭，若屆時酪農決定行動，「我也不反對」。

李恂潭表示，原物料漲這麼高，但目前所有成本都由酪農吸收，牛已經很難養了，且後面原物料還會再漲，現在酪農使用的進口草料、飼料報價已經飆漲四成，苜蓿每公斤達19.5元；燕麥也漲到16、17元，進口草料近期報價每公斤還要再漲3元，這樣牛要怎麼養？現在是養越多、賠越多，剛剛也才有酪農提議，若不能養大家就準備退場，請農委會提出離酪政策；乳價是各方大家慢慢協商，希望各界能體恤酪農的辛苦。