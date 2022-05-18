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陳時中曝戒菸時程 抑制吸菸人口提高菸捐為大方向

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
陳時中承諾，推動「菸害防制法」修法過程，他一定要戒菸的嘛。圖／翻攝國會頻道
陳時中承諾，推動「菸害防制法」修法過程，他一定要戒菸的嘛。圖／翻攝國會頻道

衛福部長陳時中吸菸史長達52年，已是「半世紀老菸槍」。陳時中今年3月出席董氏基金會「戒菸就贏」活動，終於下決心要戒菸。立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「菸害防制法」修法，被問及戒菸進度，陳時中承諾，推動「菸害防制法」修法過程，他一定要戒菸的嘛，讓立委們笑說，今天就要把法案送出去。

民眾黨立委蔡壁如今質詢時先問，部長有抽菸吧？陳時中含糊回應，「要那個了」。一旁的召委、國民黨立委林為洲吐槽他講得很不確定，「那個」是什麼意思、戒菸好了沒？陳時中尷尬笑說，之後大家就知道了，蔡壁如也笑回，「你好了沒有，可以跟全國講一下」。

立委蔡壁如今在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢說，部長有抽菸吧？陳時中含糊回應，「要那個了」。召委、國民黨立委林為洲說，這樣講得很不確定，「那個」是什麼意思，戒好了沒？陳時中笑說，之後大家就知道了，蔡壁如也笑回，「你（陳時中）戒菸了沒？可以跟全國講一下」。

蔡壁如說，國內一包菸品價格約在90至110元，如果菸捐往上調，部長是會戒菸還是繼續抽？陳時中說，調漲菸捐與他個人無關，要降低吸菸人口，大方向是以價制量，但要考慮基層民眾感受，目前疫情之下不會調整，但確實要往調漲菸捐的方向走。

陳時中說，推動「菸害防制法」過程中，他一定要戒菸的嘛，並強調戒菸是現在進行式。蔡壁如與林為洲聽聞笑說，今天就要讓《菸害防制法》趕快過。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陳時中 戒菸 蔡壁如

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