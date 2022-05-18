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中研院「開放博物館」數位漫遊 大英博物館也參加

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院開放博物館「連∞結世界」嚴選逾500件各國藏品，打破地域與館際界限，讓民眾循藏品間各種「關係」展開數位探索，為國內博物館界首創。圖／中央研究院數位文化中心提供
中研院開放博物館「連∞結世界」嚴選逾500件各國藏品，打破地域與館際界限，讓民眾循藏品間各種「關係」展開數位探索，為國內博物館界首創。圖／中央研究院數位文化中心提供

今天是518博物館日，遇上疫情攪局，許多博物館推出線上平台。中央研究院數位文化中心以「開放博物館」為平台，與中華民國博物館學會三度攜手，號召國內典藏機構共襄盛舉，演示「數位」博物館在疫情中可扮演的多層次角色。今年活動以「連∞結世界」為主題，串連包括大英博物館、中研院各館所在內的73個國內外機構及個人藏家，精選逾500件藏品打造示範體驗，讓民眾能隨選隨看，還可循著藏品間各種關連展開數位探索，打破地域與館際界限，為國內博物館界創舉。

中研院院長廖俊智表示，新冠疫情帶給世界的挑戰接踵而至，除了努力以科學研究迎戰病毒，中研院亦積極回應當前數位趨勢與全球藝文產業的需求，「開放博物館」近年與國內典藏機構並肩推動數位轉型，如今更試圖打造機制，串連起世界各地的藏品，促進台灣與國際接軌，「這是博物館轉型的疫中解方，亦可謂疫後新模式的預先建構。」

大英博物館所藏東晉顧愷之的《女史箴圖》、電影《西施》的工作照、蒲添生的雕塑作品《浴後》、台灣美術教育開拓者石川欽一郎的風景畫《郊野》，這些畫作之間有甚麼關聯？民眾進入「連∞結世界」活動專頁後，可透過不同的藏品內容主題，如「梳妝」、「美人」、「沐浴」，甚至「作者朋友的作品」等線索，循序將英國大英博物館所藏之1千多年前畫作，與台灣多家文化機構所藏之近代台灣藝術家的風景畫、雕塑，乃至電影連結起來，展現時間、地理與藏品類型上的跨度。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠指出，「連∞結世界」活動串連了73個國內外機構與個人，精選逾500件藏品作為示範體驗，使用者點選任一藏品後，就能透過藏品間各種關聯，持續探索其他典藏。使用者在單一平台上，即可打破館際的分野、連結不同學科、跨越國界地域，賦予豐富的聯想脈絡，盡情探索。

他表示，「開放博物館」平台將持續強化虛實連結的體驗，不斷跨越限制，未來將在「連∞結世界」的基礎上，盡可能將圖像自動標記與鏈結開放資料（Linked Open Data）等創新技術加以整合，讓學者與大眾都能在數位的世界裡悠遊自在地擷取無盡寶藏，甚至自行建館策展。

此次示範體驗參與單位包括中研院歷史語言研究所、天文及天文物理研究所、「台灣生命大百科」平台，以及國立歷史博物館、李梅樹紀念館、國立故宮博物院等；另亦納入13位藝術家、攝影家與私人藏家，如林智信、何肇衢、王為豪等人的作品。國外18家館所則包含了英國惠康圖書館（Wellcome Library）、美國克利夫蘭藝術博物館（The Cleveland Museum of Art）、東京國立博物館等，分布於亞洲、北美洲、歐洲與澳洲。

●中研院開放博物館「連∞結世界」活動專頁：https://openmuseum.tw/museumday2022；開放博物館官網：https://openmuseum.tw

中研院開放博物館的「連∞結世界」，示範體驗透過藏品間各式「關係」的建構，打造一套串連藏品的機制，讓藏品探索能打破館際分野、銜串不同學科領域，甚至賦予了更具聯想性的探索脈絡。圖／中央研究院數位文化中心提供
中研院開放博物館的「連∞結世界」，示範體驗透過藏品間各式「關係」的建構，打造一套串連藏品的機制，讓藏品探索能打破館際分野、銜串不同學科領域，甚至賦予了更具聯想性的探索脈絡。圖／中央研究院數位文化中心提供

博物館 疫情

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