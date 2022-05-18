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鹿谷鄉春茶繳茶共4976件 杜絕境外茶全部送DNA分子鑑定

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影

南投縣鹿谷鄉農會最著名的春茶評鑑，完成今年繳茶作業後，春茶共繳交4976件，經過去年宣布報名者除檢附台灣農產品追溯系統QR-code外，同時全部茶樣均採用「DNA分子鑑定」新制，經查出非台灣茶，一律列入不合格淘汰名單，並公佈姓名，將連同違規者本季生產的同一批茶，全部呈報農委會一併銷毀。

鹿谷鄉農會表示，鄉內以凍頂烏龍茶聞名於世，每年以春茶和冬茶產量產值最優，由於入選烏龍茶身價可觀，今年春茶報名共4981件，最終交茶4976件，有5件沒交，藥檢及境外茶檢驗一樣會實施，若不合格，則該張QR code所交的茶葉都會列入淘汰並全部銷毀；農會從1976年首度開辦茶葉評鑑，迄今已45年，參賽件數從最初的300件，最高一度成長近7000件，如今參賽件數多半維持在5000件上下。

總幹事林義能說，今年完成收茶作業後，農會同樣會把參與評鑑的茶樣，全部交由農委會茶改場進行「DNA分子鑑定」科學技術，經鑑定非台灣國內生產的茶葉，將予以悉數銷毀，且所附的同一農戶之台灣農產品生產追溯證明繳交之茶葉，也都評定為不合格的淘汰名單，並公布繳茶者姓名。

茶農指出，今年因採茶季節雨量適度，加上氣溫適宜，相信各家的茶葉品質都不錯，因此周末假日受理茶樣繳交作業，不但將會場擠得水洩不通，農會也特別設置5組「快速繳茶」平台，從驗證報名號次、送件交茶、稱重、篩檢、藥測迄封簽，全程迅速嚴謹通關，昨天起至5月30日展開三階段評審，將於5月30日當天決選後開獎，6月11日舉辦今年的春茶展售會。

鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影
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鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉農會春茶評鑑今年繳交總數4976件，並強調全部茶樣均送農委會「DNA分子鑑定」，杜絕境外茶。記者黑中亮／攝影

農會 茶葉 農委會

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