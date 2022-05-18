高鐵加碼44班大學生暑假返鄉5折優惠 20日起訂票
暑假即將到來，台灣高鐵特別再加碼推出大學生返鄉優惠，於6月18日至28日期間，除原有大學生優惠專案之外，再加碼提供44班次停靠各站之「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，開放自20日凌晨零時起，按台灣高鐵公司訂位開放時程購票。
高鐵公司說，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。
根據高鐵規定，「大學生優惠」適用對象為本國大專院校在學學生包含大專、專科、軍警學校及宗教院校，但不包含空中大學、空中學院及大專院校附設之進修補習班。學制包含二專、五專、二技、四技、大學、碩士及博士，但不包含學分班學生。
高鐵公司提醒，持大學生優惠專案車票乘車時，應攜帶本人有效學生證正本以備查驗，且網路查詢學籍證明恕不適用，如學生證未蓋當學期註冊章、註冊章模糊無法辨識或為免蓋註冊章者，務必合併出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本作為輔助證明，方得適用優惠。
高鐵公司也說，未能出示前述憑證者應照章補票，將得加收票價差額之50%違約金。輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。
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