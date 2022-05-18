南方雲系北移明有雨 周六滯留鋒影響全台天氣不穩

今天隨著東北季風減弱，白天氣溫回升，也是一個降雨的空擋，氣象局表示，明天隨著南風雲系北移，台灣附近水氣增多，周末又受到鋒面影響，各地天氣轉為不穩定，提醒民眾外出安排活動都要注意天氣預報。

氣象局表示，從衛星雲圖可以看得到，東南部海面到巴士海峽有一個明顯雲帶，也就是滯留鋒，所以東半部雲量較多，西半部則是鬆散的中層到高空雲層通過，不會對陸地造成直接降雨。

氣象局表示，今天迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島偶爾會有局部性降雨，中南部山區下午會有午後局部陣雨，西半部、金門、澎湖、馬祖則是多雲到晴的天氣，可以見得到陽光；氣溫方面，各地白天高溫，北部、東半部為26至28度，中部、南部則是29、30度，大致上，白天都是舒適到溫暖的程度。

氣象局指出，周四、周五，隨著南方雲系往北移動，將會陸續帶來水氣，明天東半部、南部地區各地山區，偶爾會有局部降雨，周五水氣量增加，各地有局部短暫陣雨，尤其是在東南部、南部會有局部性雷雨。氣溫部分，台灣還是東南風、偏東風為主，所以明後兩天，白天依舊都是舒適到溫暖的程度。

氣象局提到，周六到下周二，台灣受到鋒面影響，各地天氣不穩定，會有局部短暫陣雨，甚至是小範圍雷雨。氣溫部分，如果下雨就會轉涼，沒有降雨的話，氣溫則會回升到舒適程度。

氣象局提醒，周末之後，受到鋒面影響，每天下雨區域不太一樣，但不會每天下個不停。至於將與多寡，則會受到鋒面位置、水氣的多寡、中小尺度的對流發展不同，每天的定量降水預報會逐日更新，若有顯著天氣影響救會發布特報，民眾外出安排活動可以多留意氣象預報。