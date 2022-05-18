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孕婦腹痛掛急診PCR竟確診 醫院緊急剖腹母子均安

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣東港鎮安泰醫院為確診孕婦緊急進行剖腹產手術，母子生命徵象穩定。圖／安泰醫院提供
屏東縣東港鎮安泰醫院為確診孕婦緊急進行剖腹產手術，母子生命徵象穩定。圖／安泰醫院提供

懷孕39周的馬姓孕婦（29歲），昨天上午因腹痛到屏東縣東港鎮安泰醫院急診就醫，PCR篩檢陽性，院方緊急安排入住隔離病房，婦產科醫師與孕婦溝通後決定剖腹生產，動員婦產科、小兒科、麻醉科和負壓隔離病房團隊，中午完成剖腹產手術，母子生命徵象穩定，得知男嬰體重3600公克、一切正常，安置專門的嬰兒室內，由兒科團隊照顧，

馬姓孕婦不是在家快篩陽性發現，而是腹痛到醫師急診時驗出PCR，屬輕症患者；安泰婦產科醫師張鴻耀說，因孕婦確診且胎兒已足月，為避免隔離期間影響母親與胎兒的健康，決定排開其他手術，緊急開刀剖腹生產，手術時間約1小時，母子均安，暫時隔離。

參與手術的醫師、助產師與護理師，還有在另一手術室準備接手新生兒檢查的兒科團隊，都穿著兔寶寶裝，在正/負壓隔離手術室中為確診孕婦完成剖腹手術，當小寶寶哭聲響起時，現場醫護人員無不感受到新生命誕生的喜悅及感動；家人得知母子均安，這放下忐忑不安的心。

安泰榮譽院長蘇清泉說，新生命的誕生，是嚴峻疫情中難得的希望與喜樂，安泰醫院有正/負隔離壓手術室，可對確診者開刀提供安全舒適的環境，優秀專業的醫療團隊會全力守護媽媽及新生兒的醫療照護。

屏東縣東港鎮安泰醫院為確診孕婦緊急進行剖腹產手術，母子生命徵象穩定。圖／安泰醫院提供
屏東縣東港鎮安泰醫院為確診孕婦緊急進行剖腹產手術，母子生命徵象穩定。圖／安泰醫院提供

手術 負壓隔離病房 孕婦

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