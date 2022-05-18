把握今天好天氣…周六滯留鋒抵台 午後對流胞全台有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層漸散盡，陸上無降水回波，東半部有零星降雨，雲、嘉有濃霧。

吳德榮說，今晨截至5時03分，本島平地最低氣溫為苗栗頭屋鄉15.1度；各區平地最低氣溫大多在16至18度，北部桃園楊梅區18.1度，中部雲林虎尾鎮16.6度，南部台南後壁區17.4度，東部宜蘭三星鄉18.3度。

吳德榮說，根據最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今台灣上空雲層消散，各地大都晴時多雲，南部山區及東半部有局部短暫雨的機率。各地氣溫回升，北舒適南微熟、早晚涼。今日各區平地氣溫：北部18至27度，中部17至29度，南部18至30度，東部18至28度。明(19日)各地多雲時晴，氣溫續升、大氣不穩定度略提高，午後北部山區及中南部有局部陣雨，東半部亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周五(20日)水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。周六(21日)至下周二(24日)「滯留鋒」又再度調整回台灣附近徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發「對流胞」發展的機率，以午後高於其他時間；即使其影響範圍較小、持續時間較短，仍應注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。無明顯冷空氣，期間遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。

吳德榮也提到，根據最新各國(歐、美、加)模式顯示，下周三(25日)之後的模擬仍皆為多雨的型態，但分歧大，需繼續觀察。