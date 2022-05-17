「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

「0+7」密切接觸者自主防疫新制今實施，已接種滿3劑疫苗的密切接觸者形同全面解除居隔，也不會再收到居隔通知書，有勞工認為對請假造成困擾。勞動部官員表示，若勞工選擇「0+7」，想維持到公司上班，雇主不得片面要求員工請特休、病假等方式自假，雙方可協調居家上班，或雇主從寬給假;另一種方法是勞工可選擇「3天居家隔離+4天自主防疫」，前3天仍有居隔書，可請防疫隔離假。

勞動部條平司司長黃維琛表示，雖然「0+7」新制上路，勞工可依自身狀況採行「0+7」或「3+4」，若勞工自認可以繼續工作，選擇「0+7」，快篩陰性後想到公司上班，但雇主卻有防疫考量，希望勞工不要來公司，這時候勞資雙方可協調，讓勞工居家上班，或者雇主直接從寬給假，但不得片面要求勞工請特休假、傷病假或事假。

另一種情況則是勞工有疑慮，不想到公司上班，就可以自主選擇「3+4」，前3天仍照舊會收到居家隔離通知書，勞工即可以居隔書請3天的防疫隔離假，雇主不須給付薪水，勞工則可請領防疫補償，至於後面4天的自主防疫，員工若快篩陰性，即可回公司上班，或也可自行請傷病假、事假或特休假，基於照顧確診家人則可請防疫照顧假、家庭照顧假。