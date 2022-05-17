是否支持台東以NGO方式跟大陸談判？ 農委會回應了

鳳梨釋迦今年銷售困境多，台東縣長饒慶鈴呼籲農委會主委陳吉仲，能同意縣府組類NGO團體赴中國談判；陳吉仲說，如果讓NGO談判能讓鳳梨釋迦賣到對岸，就讓中國達到去年禁銷的目的，令外界不解其意，究竟農委會是否支持台東以NGO方式跟大陸談判？農委會農糧署副署長姚志旺並沒有正面回答，只說應該要回歸防檢疫平台的正常管道。

陳吉仲今天到台東，宣傳鳳梨釋迦銷售成果及保險給付說明會，但卻遭到不少農民在場外拉白布條抗議，認為農委會保險給付、行銷成果說法不實。

自從去年禁止鳳梨出口大陸後，我方向對岸探詢要求對話，到今年3月為止，已經遭14度已讀不回，兩岸防檢疫平台並沒有進一步的消息；遇到鳳梨釋迦，兩岸防檢疫平台目前也沒有進一步消息，這樣要如何回到平台去談。

姚志旺說，主委的意思，是要循正常管道，透過農委會防檢局與大陸正常管道進行，當初鳳梨釋迦被禁止輸入中國大陸，是因為判定台灣鳳梨、鳳梨釋迦有介殼蟲，是病蟲害問題，要解決兩岸防檢疫問題，不是NGO團體兩邊說好就好，應該回歸兩岸防檢疫。

即便是民間NGO團體去談，若對岸接受，也是銷售台灣鳳梨，為何不可被認可？是否認為NGO團體不屬於正常管道？姚志旺沒有正面回應，他只說，農委會還是傾向循正常管道進行。

農委會今到台東宣傳鳳梨釋迦銷售成果，目標銷售1萬3000公噸，分別規劃為外銷5000公噸，內銷目標5000公噸，加工3000公噸；達成1萬2452公噸，為總目標96%。

農委會說，到5月16日外銷4355公噸，其中鮮果4093公噸，主要銷往香港3795公噸(占93%)，其次為越南171公噸(占4%)、阿拉伯聯合大公國及其他國家127公噸(占3%)；但實際上，這外銷統計為鮮果與冷凍兩者數量相加，且外銷的數量，不僅有鳳梨釋迦，也包含大目釋迦，鳳梨釋迦鮮果外銷，仍集中單一市場香港。

而農委會開了多次記者會，在台日都花了大筆預算行銷的冷凍鳳梨釋迦，原本規畫要賣2000公噸，但實際只賣了262公噸，達成率僅約10%，主要賣泰國223公噸(占85%)及日本34公噸(占14%)等其他國家。