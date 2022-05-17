與病毒共存把握四原則 醫：有無染疫都需補充營養素

中央政策明確指向要往「與病毒共存」前進，取而代之的是確診數不斷增加，但北部醫療量能緊繃，輕症雖能居家照護，不過居家視訊診療仍在磨合中，讓不少沒有染疫的民眾擔憂未來確診該怎麼辦？台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達表示，不管是現在或是未來，建議家中可以常備感冒藥物，包含退燒、止痛藥等，平時建議多補充營養素，如維生素維生素A、C、E與鋅等，幫助提升保護力，避免染疫。

陳宥達表示，英國三月開放後，確診人數較一月高峰攀升四成，其中許多醫護染疫。因此，輕重症分流、共同預備對抗疫情十分重要，對於兼顧輕症照顧與防範家人染疫，陳宥達表示，因應與病毒共存，必須把握四大重點「居家備藥不可少」、「防疫清消要做好」、「營養均衡別忘掉」、「心情放鬆更快好」。

其中營養素的補充需要每一個人注意，陳宥達表示，根據國外研究發現，新冠肺炎感染急性期體內維生素C會下降，且併發敗血症時，更會大量減少，治療時，需補充常人20到30倍用量，幫助穩定病況。

陳宥達表示，維生素C本身就可以抗氧化、抗發炎，進而提升體內免疫力，預防上吸呼道疾病。維生素C的補充在各地輔助染疫治療，都有一定成效，可以減輕新冠肺炎患者的炎症並降低死亡率，日常可以多挑選維生素C含量高的芭樂、奇異果、柑橘類水果補充。

陳宥達表示，除了維生素C外，其它如維生素A、D、E和鋅等關鍵營養素也須留意補充、注意營養均衡。雖然沒有直接研究指出鋅可以預防或治療新冠肺炎，但鋅對於免疫細胞發展很重要，若缺乏可能會導致免疫力降低增加感染機率，尤其是肺炎的風險。

陳宥達表示，鋅補充劑或含片也常運用於治療感冒或呼吸系統疾病。研究發現，兒童上呼吸道感染時，若補充足量鋅，可以縮短病程、減少病毒數。他強調，營養素補充足量即可，不要盲目躁進，每天適量均衡補充，才能達到效益。